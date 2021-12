» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Las prepagas y obras sociales dejan sin efecto el cobro de copagos







Las empresas de medicina prepaga decidieron dejar sin efecto la implementación del copago que tenían previsto aplicar desde el 1º de enero próximo, luego de una reunión que mantuvieron ayer con el Gobierno. Representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud de la Nación, con el objetivo de buscar una solución a la polémica que se había desatado en torno a los copagos. En ese encuentro, los funcionarios ratificaron la plena vigencia del incremento del 9% a partir del primero de enero de 2022 y garantizaron al sector que arbitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado de ese porcentaje por parte de las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección. "Por lo tanto, la FAPS informa que deja sin efecto la implementación del copago para los pacientes de las citadas instituciones a partir del primero de enero de 2022", aseguró la entidad, en un comunicado. A la vez, advirtieron por la "crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan construir las bases para un sistema sostenible". Fuentes del sector indicaron que, con la suspensión del cobro de copagos, el Gobierno está ganado apenas 30 días porque en febrero se debe realizar la revisión de la paritaria, que implicará una mejora salarial de no menos del 10% para los trabajadores de la actividad. Durante las últimas semanas, tanto prepagas como obras sociales habían enviado varias cartas a los prestadores para anunciarles que a raíz del "drástico y peligroso desfinanciamiento" que sufren, era "imposible" pagar el 9% de incremento de enero próximo. Por ese motivo, el domingo último la FAPS comunicó que aplicaría un copago del 9% para que los sanatorios, hospitales, clínicas y centros de diagnóstico pudieran hacer frente a la paritaria, que este año cerró en el 45%. Pero un día después, la Superintendencia de Servicios de Salud decidió intervenir y advirtió que aplicaría sanciones a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales si no trasladaban a los prestadores el incremento del 9%.



