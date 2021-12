» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Visualiza y graba Ovnis sobre el Cielo Campanense







Fue el sábado 25 por la tarde. El avistamiento lo realizó un vecino del barrio 9 de Julio. Luis Sajnen se encontraba con su hijo, menor de edad, disfrutando de la pileta de su casa, cuando mirando hacia el cielo notó una anomalía. Inicialmente pensó que sus ojos le habían jugado una mala pasada, pero no. Los objetos seguían apareciendo e incluso su hijo podía verlos también. "Lo impresionante, más que nada, es la velocidad con la que se desplazaban. Algunos eran blancos y otros más oscuros, casi negros, con forma de óvalo… cuando pasamos la grabación del teléfono en el televisor de casa, nos sorprendimos porque había más de los que pensábamos que habíamos visto", relata Sajnen, quien al principio mostraba se mostraba reticente en compartir la experiencia con La Auténtica Defensa para no exponerse a eventuales incrédulos que lo tomen por loco o mentiroso. Según explica, eran alrededor de las 15 cuando visualizó al primer OVNI (Objeto Volador No Identificado). Luego fueron varios que entraban y salían de una nube que se encontraba "en dirección al hipermercado Carrefour de la colectora Norte". Por las características y temperatura reinante esa tarde, puede afirmarse que la nube en cuestión se encontraba a unos 2000 metros de altura y que, desde el punto de vista del observador, sería hacia el Este Noreste. Luis explica que es la primera vez en su vida que vive una experiencia semejante, y que más bien era un incrédulo más hasta el sábado por la tarde. "Intuyo que dentro de la nube había una nave más grande, y de ahí salían y entraban las más chicas que alcanzamos a registrar con el teléfono. Nosotros grabamos durante más o menos en el lapso de una hora, hasta que se alejó la nube y luego desapareció. Pero por ahí estaban dando vueltas desde antes", concluyó. AVISTAMIENTO En ovnilogía, los registros realizados por Sajnen se clasifican como "Avistamientos", y corresponden a la visualización de OVNIs, y eventualmente a sus hipotéticos ocupantes, a más de 150 metros de distancia. Los menores a esa distancia se dividen en los distintos subtipos de "Encuentros Cercanos", según la terminología y el sistema de clasificación definida por el astrónomo y estudioso del fenómeno OVNI Josef Allen Hynek (1910-86). De hecho, el título de la película de Steven Spielberg, "Close Encounters of the Third Kind" (Encuentros Cercanos del Tercer Tipo), estrenada en 1977, está basado en la escala de Hynek. Un "Encuentro Cercano del Primer Tipo" implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, o luces extrañas. Los del "Segundo Tipo", corresponden a la observación de un OVNI, junto a evidencia física de su aterrizaje. Finalmente, los del "Tercer Tipo", son aquellas observaciones de un OVNI junto a entidades biológicas, llamadas originalmente "seres animados" por Hynek. Conforme pasó el tiempo, la escala de Hynek fue enriquecida por otros autores y llega hasta el "Noveno Tipo", que involucra la abducción o secuestro del humano involucrado. El pasado 16 de noviembre se registró un caso del "Noveno Tipo" en la localidad de Jacinto Arauz, en la provincia de La Pampa. Luego de estar desaparecida por unas 24 horas, Irma Rick fue encontrada a unos 60 kilómetros de su casa, en el medio del campo, presentando un corte ya cicatrizado en su cabeza, que no sabe cómo se produjo. "Me levanté, tomé dos o tres mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar como un zumbido de viento fuerte en el teléfono y salí a ver pensando que mi marido se había olvidado de algo", dijo la mujer a Crónica TV. Ese es su último recuerdo sobre el episodio.

Detalle ampliado de uno de los videos registrados por Sajnen. Los objetos entraban y salían de la nube a gran velocidad.



