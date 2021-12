» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/dic/2021 de La Auténtica Defensa. De Todo Un Poco:

Reflexiones para un año próximo a iniciarse. ¿Vamos a ser según fuimos?

Por Julio N. Carreras











Opiniones ciudadanas Cuando se me ocurrió la idea de realizar algunas reflexiones sobre el año que termina, para ver que me iba a proponer para el que se iniciaba, el plan de trabajo que se fue armando en mi cabeza iba adentrándose cada vez más en mi pasado, por lo que me llevé, podría decirse, el susto de mi vida. Si no lo cree, inténtelo. El tema es como si comenzáramos una película al revés. Empezamos yo diría, pensando nuestro presente: qué fue lo que no salió como pensábamos? Y empezamos retrocediendo el tiempo hasta que lleguemos al principio de este año que termina, pensando lo que no pudimos hacer. Esto si ya estamos acostumbrados a tratar de crear nuestro futuro año a año, sino sigamos retrocediendo hasta buscar un punto de referencia en nuestras vidas para poder arrancar. También podemos decir que hacemos como los años (nuestros) que terminan en "9", así partimos de "0" al siguiente. Ya empezamos con los números, que últimamente nos dan la solución para todo cibernéticamente. Para no hacer personalismos que puedan dar lugar a comparaciones, tomemos un sujeto cualquiera de X9 años que se sentó a analizar estas dos preguntas "¿qué hice este año?" "¿qué me propongo hacer el próximo año?" Un acto tan simple como el propuesto, puede generar reacciones que determinen a las personas condiciones tan extremas, que pueden darse en la vida real en forma de abreacción (sinónimo de catarsis: descargar experiencias emocionales que han sido reprimidas, reviviéndolas de nuevo) cuando las diferencias entre nuestras expectativas pasadas y nuestra conducta actual son inaceptables para el inconsciente que las reprime. Un plan de vida, por tonto que parezca, le da dirección a nuestra vida. Esto no significa que se pueda cambiar porque a medida que crecemos cambiamos de opinión con respecto a muchas cosas. Mientras más áreas podamos definir mejor sabremos lo que queremos y evitaremos cometer errores. La falta de plan de vida, es la principal causa de las crisis existenciales de ciertas edades normativas en el desarrollo humano. De golpe despiertan una mañana y tienen la sensación de que se están poniendo viejos y no han avanzado nada en su vida. Muchas veces, sabiendo que no nos sentimos bien, buscamos algo que nos consuele, porque no queremos enfrentar la causa de lo que nos descompone emocionalmente. ¿Qué diferencia a los que se entregan a la desesperación de los que la resuelven? La diferencia radica en llevar a cabo una serie de pasos para solucionar el problema. No se puede fingir que podemos dejarlos atrás e ignorarlos. Todo lo que es parte de nuestra vida tiene un lugar y reclama atención. Más, cuando llegamos al triste momento de comparar los hechos actuales con las expectativas que teníamos. Se tiene que admitir lo que cambió de lo que queríamos ser y de lo que somos en realidad, aceptándolo. Debemos buscar la forma de convivir entre uno y otro. Aceptar significa ver lo que hay y tomarlo como parte de uno. Luego decidir que queremos hacer con él. Podemos llegar a cambiar el hoy, pero no podemos cambiar ni el pasado ni el futuro. Nosotros ya somos ese pasado y lo podemos pasar a nuestro futuro renegando de él. Lo que vale es el hecho de ser capaz de reevaluar con madurez un momento de cada vida y hacer un plan para cambiar las cosas que no nos gustan sin ahogarse en remordimientos. El fin de año puede ser un buen momento para reflexionar. Fuentes: Wikipedia; psicopedia.org; El hombre en busca de sentido: ViktorFrankl.

