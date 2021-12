» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Sol 3 - Energía del 29/12/2021 - Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip











Astrología Maya. Año Semilla 3. Sol: maestría espiritual, brillo desde la humildad. Amor incondicional. Trabaja sobre soltar el ego. Día 157 del Año Solar Semilla 3. Día 17 de la luna rítmica del lagarto o el cocodrilo desde el 13/12 hasta el 09/01. Día 3 de la 23ava semana del año, semana azul, estamos en el día 120 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo azul del caos y la transformación desde el 14/12 hasta el 03/02. Kin 120 - Sol 3 - Guiado por la Semilla. En esta Trecena, la del Espejo, es donde hay que cortar con todo lo que veníamos trayendo que no nos gustaba o no queríamos, la Tormenta en el tono 2, del día de ayer, nos desafía a que podamos transformar, TRANSFORMARNOS! El tema es la inestabilidad del tono en donde se encuentra esta energía arrasante de la Tormenta. El Sol 3 viene a activarnos, a iluminarnos, a llenarnos de espiritualidad, a enseñarnos a abandonar el ego, a trabajar la espiritualidad desde la humildad, a poder ponernos en el lugar del otro, en sus zapatos, a por lo menos poder escuchar, no sólo poner por delante nuestras cosas, nuestras causas, nuestros problemas. Al Sol 3 lo guía la Semilla (la energía del año), que nos predispone a romper la cáscara que tenemos para hacer una y otra y otra vez las cosas de la misma forma, este Sol, nos sacude para que algo cambie, para que algo entre en nosotros y nos atrevamos a desarmar estructuras y asistirnos y asistir al prójimo de un modo más sentido, más espiritual, menos materialista, más humilde, vibrando en la misma sintonía. Que hoy el Sol despierte en nosotros esa maestría espiritual que estamos necesitando para ser un gran país, una hermosa Patria con un maravilloso pueblo. ¡Buena jornada de brillo y transformación. Que se den cambios importantes! Atreverse a transformar, esa es la cuestión. IN LAK ECH. Bonus Sahumado: Para activar tu sello Sol y conectar con la maestría espiritual, el amor incondicional, para bajar el ego y brillar desde la humildad, te recomendamos este mix de naranja, limón, incienso, laurel, melisa y manzanilla.



