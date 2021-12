» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 29 de Diciembre







DÍA DEL BROMATÓLOGO En este día se conmemora la jornada en la que se recibieron los primeros Licenciados en Bromatología del país: Raúl Tolomey, Rubén Peruzzo, Bartolo Tolomeo y César Stöckli. Los estudiantes iniciaron la carrera en el año 1972 y se recibieron en el año 1976. Más adelante, en el año 1986, la Universidad Nacional de Entre Ríos creó la Facultad de Bromatología. Esta efeméride homenajea a los bromatólogos por su contribución diaria al fortalecimiento de la seguridad de los alimentos. La bromatología es la ciencia que estudia la composición, las propiedades, los ingredientes, los procesos de fabricación y el almacenamiento de los alimentos.



VÉLEZ SARSFIELD SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL NACIONAL 1968 En el año 1968 Vélez Sarsfield venció 4-2 a Racing y se consagró campeón del Torneo Nacional. Así, el equipo dirigido por Manuel Giúdice marcaba un hito en la historia de "El Fortín" al lograr su primer título en el Profesionalismo. El plantel integrado por José Marín, Antonio Moreyra, Carlos Bianchi, Daniel Willington, José Luis Luna, Omar Wehbe y Mario Nogara debutó ganándole 3-1 a San Martín de Tucumán con doblete de Bianchi y un tanto de Alberto Ríos. Tras vencer a Belgrano de Córdoba por el mismo resultado que el partido anterior (en esta ocasión fue doblete de Juan Carlos Carone y un gol de Bianchi), llegó la primera derrota del conjunto de Giúdice que cayó 2-1 ante San Lorenzo. Ésta sería la primera de tres que tuvo en todo el torneo: en la sexta fecha perdió 1-0 frente a Boca y, en la onceava fecha, Colón se impuso 3-1. A pesar de ello, "El Fortín" tuvo una gran actuación en el campeonato venciendo en 11 partidos y empatando y perdiendo en apenas 3. Por lo cual, en la última fecha, el equipo de Liniers igualó en puntos a los líderes, Racing y River, provocando que un triangular definiera al campeón. Los partidos se disputaron en El Viejo Gasómetro; allí, "El Millonario" venció 2-0 a "La Academia" y empató 1-1 con Vélez. Finalmente, el conjunto de Giúdice se enfrentó a Racing en un partido lleno de emociones; Antonio Moreyra abrió el marcador y Humberto Maschio empató el partido que tendría como protagonista a Wehbe por convertir los 3 goles que sellaron la victoria 4-2 (Jaime Martinoli marcó para Racing).



SE LANZA "TWENTY ONE PILOTS" Un día como hoy en el año 2009, "Twenty One Pilots" lanzaba su primer disco "Twenty One Pilots". Producido e integrado por canciones compuestas por Tyler Joseph, el álbum fue grabado en un estudio de grabación casero ubicado en el lugar en el que vivía la banda que, en ese entonces, estaba integrada por Joseph junto a Nick Thomas y Chris Salih. Entre las canciones se encuentran "Taxi cab", "Johnny Boy", "Before you start your day" y "Trapdoor".



