¿Cómo cuidar nuestra salud?

Con la llegada de la temporada de verano, es necesario tomar ciertas precauciones para cuidar nuestra salud de los efectos de las altas temperaturas. Por esta razón, la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, nos comenta cuáles son las complicaciones que pueden presentarse durante esta época del año y qué medidas podemos adoptar para prevenirlas. Todos los años, cuando comienza a hacer más calor, la mayoría de las personas aprovechan el clima agradable para realizar más actividades, especialmente al aire libre. Existen ciertos aspectos preventivos a los que debemos prestar atención para poder disfrutar a pleno del verano, sin correr riesgos o sufrir daños. "El agotamiento por calor y el golpe de calor son algunas de las patologías que se relacionan con las altas temperaturas. Cuando el calor es extremo, el cuerpo no puede enfriarse adecuadamente mediante el sudor e incluso puede llegar a dañar algunos órganos vitales de forma transitoria o permanente, de allí que su identificación y tratamiento serán de suma importancia", explica Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC. Además, la profesional señala que algunos factores de riesgo que pueden agravar el cuadro conocido como "golpe de calor" son: la obesidad, la fiebre, la deshidratación, las quemaduras ocasionadas por el sol, las enfermedades cardiacas o mentales y el consumo de alcohol. "Las personas mayores, los niños y los pacientes con patologías preexistentes son más susceptibles a padecer complicaciones por las altas temperaturas. Sin embargo, el calor puede afectar a cualquier persona si se expone por un tiempo prolongado al sol o realiza actividades físicas intensas sin prevención", plantea la doctora. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud? Para cuidar nuestra salud y mantener una temperatura corporal equilibrada durante los días húmedos y/o con temperaturas elevadas podemos adoptar las siguientes medidas: - Usar ropa holgada, clara y liviana: usar demasiada ropa, oscura, gruesa, muy ceñida no permite el enfriamiento necesario del cuerpo. - Protegerse contra las quemaduras solares: se recomienda protegerse del sol con sombrero o gorra de ala ancha, gafas de sol, ropa cubritiva y protector solar con factor de protección mayor a 30 FPS mientras se está al aire libre, aplicándolo generosamente cada dos horas o luego de nadar o sudar. Las personas con piel demasiado blanca deben usar pantalla total. - Beber abundante líquido: se recomienda tomar líquido cada 30 minutos, aunque no se tenga sed, y cada 10 minutos mientras se realiza actividad física con calor, evitando las bebidas con mucha cafeína o azúcar, muy frías o calientes. Es importante asegurarnos de que el agua sea segura, preservada en botellas limpias y frías. En el caso de los bebés, se recomienda aumentar la frecuencia de la lactancia. - Evitar la permanencia prolongada en vehículos estacionados al sol: ya que la temperatura y la humedad dentro del automóvil se elevan muy rápido. - Reducir la actividad durante los momentos más calurosos del día: evitar las actividades extenuantes, aumentar la hidratación y descansar en lugares frescos al mediodía. Se sugiere programar actividades por la mañana temprano, o a la tarde/noche. - Aclimatarse: al viajar a una zona calurosa en verano, se debe limitar el tiempo de trabajo o ejercicio los primeros días, hasta aclimatarse. El cuerpo puede tardar varias semanas en adaptarse al calor. - Aumentar los cuidados si hay factores de riesgo preexistentes: si se tiene una enfermedad u otros factores de riesgo se deben tener mayores precauciones y asegurarse que haya servicios de emergencia cerca del lugar a donde se vaya. La Dra. El Haj señala que también existen otros cuadros que se asocian a las altas temperaturas o exposición al sol, tales como: el fotoenvejecimiento, el daño retiniano solar, el cáncer de piel, el sofocamiento por calor e insolación, la deshidratación leve y los calambres por sudoración excesiva. "Debido al contexto de pandemia que estamos atravesando, además de tener en cuenta los cuidados señalados, las actividades al aire libre deberán realizarse cumpliendo con las disposiciones gubernamentales, como el distanciamiento social y el uso de barbijo cuando corresponda, y evitando compartir botellas y los grupos masivos de personas y los espacios cerrados", concluye la profesional.



