El Sitio de Memoria ESMA, propuesto como Patrimonio Mundial de la Unesco

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, participó el lunes junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk; el ministro de Justicia, Martín Soria; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y la embajadora argentina ante la UNESCO, Marcela Losardo; en el acto de firma del Expediente de Nominación del Museo Sitio de Memoria ESMA a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, realizado en el propio espacio del museo. En las próximas semanas el expediente será enviado a París, donde será tratado en una instancia final de deliberación que se llevará a cabo en junio de 2023 en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial. Desde 2019, tras las gestiones comenzadas por parte del Estado argentino en octubre de 2015, el Museo ejecuta un plan de trabajo con el propósito de completar los requisitos técnicos, sociales, diplomáticos y políticos que solicita el organismo internacional. Como exponente de todos los Sitios de Memoria de Argentina y del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), la candidatura busca contribuir a la visibilidad internacional del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, y del valor del consenso social como medio para lograr Justicia. Sobre la importancia de esta iniciativa el ministro Bauer señaló: "Es fundamental que este espacio quede como testimonio de algo que no tiene que repetirse nunca más y por eso desde nuestro ministerio vamos a seguir trabajando muy fuerte en este proyecto", y agregó: "Nosotros, las argentinas y los argentinos, tenemos que seguir luchando y tenemos que proyectarlo hacia toda la humanidad, por eso desde el ministerio de Cultura de la Nación apoyamos fervientemente esta candidatura y vamos a trabajar hasta transformar esto en una declaratoria real". Por su parte el ministro Perczyk, quien es además presidente de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO, expresó: "Para tener futuro, debe haber un sitio de la memoria. Estamos convencidos de que este museo tiene que ser Patrimonio de la Humanidad, por eso nos comprometemos a aportar lo que sea necesario para poder presentar el expediente y que en el 2023 esté en la lista de recomendaciones de la UNESCO". En su intervención el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó: "Hoy es un día histórico, un paso esencial que teníamos que dar como país y la continuidad de un trabajo que tenemos que seguir haciendo. 250 mil personas pasan por este museo todos los días, eso es sembrar memoria de lo que pasó. Este era un paso central que teníamos que dar como país porque lo que acá ocurrió fue un plan sistemático y planificado. La tarea de construir memoria es permanente y por eso este museo representa a tantos otros de Latinoamérica. Tenemos que trabajar fuerte para llevar adelante esta memoria argentina para el mundo". El secretario Pietragalla, se refirió a la importancia del trabajo realizado para lograr la presentación del expediente: "Esto demuestra el trabajo que fue llevar adelante este proyecto. Que hoy estén sentados cuatro ministerios hace referencia a la importancia del significado si logramos que este museo se transforme en patrimonio mundial". A su vez, la embajadora Losardo dijo que: "Como delegada ante la UNESCO es un orgullo tener la misión de pelear por reconocer en el mundo esta política pública tan importante para nuestro país. El expediente que ahora va a llegar a Francia tiene detrás un trabajo inmenso y cuidadoso que vamos a defender en el mundo. Porque este lugar no es un patrimonio de la Argentina, es de toda la humanidad".



