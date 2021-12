» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Puerto Nuevo:

Un Grupo "Excelentes Personas"







Luego de los penales frente a Centro Español y durante los festejos por el ascenso obtenido, Gastón Dearmas no se cansaba de agradecer. Y entre esos agradecimientos se emocionaba al hablar de su cuerpo técnico. "Son excelentes personas. A mí me costó mucho esto porque vengo de la preparación física, pero armamos un grupo que trabajó mancomunadamente, que se respetó mucho y en el que cada uno aportó lo suyo. Fue un punto muy fuerte de todo esto", los destacó. Junto al Tonga estuvieron Ignacio Gómez (ayudante de campo), Matías Cerisola (preparador físico), Nicolás Lurati (entrenador de arqueros), Martín Núñez (auxiliar), Germán Marchi (psicólogo), Emiliano González (kinesiólogo) y el colaborador "todo terreno" Fabián Saavedra

EL CUERPO TÉCNICO Y COLABORADORES, DURANTE LOS FESTEJOS POR EL ASCENSO (CARLAS BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



