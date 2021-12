» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

29 de Diciembre de 2021







MURIÓ HUGO MARADONA Hugo Hernán Maradona, el menor de los hermanos de Diego, falleció ayer a las 11.52 horas por un paro cardíaco en Italia, donde vivía desde que había finalizado su carrera de futbolista. Se había formado en Argentinos Juniors, donde debutó en Primera en 1985 (llegó a levantar la Copa Interamericana 1986 y su buen nivel lo llevó a vestir la camiseta de la Selección Argentina Sub 16). Por recomendación de Diego, lo fichó el Napoli en 1987, aunque no llegó a debutar y fue cedido al Ascoli, también de Italia. Luego pasó por Rayo Vallecano (España), Rapid Viena (Austria), Deportivo Italia (Venezuela), Progreso (Uruguay) antes de llegar a Japón, donde tuvo una gran etapa: entre 1991 y 1998 vistió las camisetas de PJM Futures, Avispa Fukuoka y Consadole Sapporo y totalizó 81 goles. Se retiró en Argentina en 1999, jugando para Brown de Arrecifes. Tras una experiencia como DT de Puerto Rico Islanders se afincó en Italia, donde formó familia al casarse con una napolitana. Ayer, a los 52 años, un infarto le quitó la vida en su casa de Monte di Procida.



HASTA EL 11 DE ENERO Con la presencia de dirigentes de 18 clubes de la Liga Profesional de Fútbol (entre ellos, Juan Román Riquelme, en representación de Boca Juniors) ayer se realizó una reunión en Puerto Madero para avanzar en la posible remoción de Marcelo Tinelli como titular de la Liga (actualmente se encuentra en Uruguay). Una situación que tendría como día clave el próximo 11 de enero, cuando se celebre un nuevo cónclave y se solicitaría formalmente que Tinelli dé un paso al costado. NO SIGUE FALCIONI El entrenador Julio César Falcioni no continuará al frente del plantel de Independiente. Así, el Rojo deberá definir un sucesor en medio de las polémicas que se despertaron por las elecciones en el club de Avellaneda. El principal candidato a ocupar el cargo es Eduardo Domínguez, quien confirmó su alejamiento de Colón de Santa Fe. ¿SE VIENE SAN PEDRO? El nombre de Pedro Troglio, actual entrenador de Olimpia de Honduras (donde lleva adelante un exitoso ciclo de dos años y cuatro títulos), asomó ayer como principal candidato para convertirse en nuevo DT de San Lorenzo, cuando parecía que todos los caminos llevaban a Leandro Romagnoli a asumir esa responsabilidad, luego que Alexander Medina, Hernán Crespo y Luis Zubeldía rechazaran los ofrecimientos que les realizaron desde Boedo. MÉNDEZ, CON NUEVO CLUB El entrenador Marcelo Méndez, quien estuvo al frente de la Selección Argentina de Vóley que conquistó la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tendrá un nuevo desafío a nivel clubes: a sus 57 años deja el Sada Cruzeiro (al que dirigió desde 2009) para conducir ahora al Asseco Resovia de Polonia. AO: THIEM SE BAJÓ El tenista austríaco Dominic Thiem, ubicado actualmente en el puesto 15 del ranking mundial de la ATP y quien se mantuvo inactivo durante el segundo semestre del año por una lesión, anunció este martes que no participará del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, programado entre el 17 y 30 de enero. En cambio, confirmó su presencia en el Córdoba Open (será su debut en el certamen) y el Argentina Open (fue campeón en 2016 y 2018).

P U B L I C I D A D