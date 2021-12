Ardua labor de Bomberos en el predio de la exFacera

Tres dotaciones trabajaron durante varias horas para extinguir un incendio de pastizales que amenazaba con alcanzar a viviendas precarias que se encuentran en el lugar. Ayer en horas del mediodía, una dotación del Cuartel 37 fue convocada al predio de la ex Fábrica Argentina de Cerámica (FACERA) donde se había iniciado un foco de incendio, más precisamente en las inmediaciones de Cordeu y Río Negro. Aparentemente se trataba de la quema de un micro basural que, merced a las altas temperaturas y el viento reinante, se salió de control y el fuego comenzó a evolucionar sobre los altos pastizales y cañaverales que prosperan del terreno que se encuentra entre los barrios Lubo y La Josefa. El frente creció rápidamente, y fueron convocadas otras dos dotaciones. De hecho, prácticamente rodeó la casa de los cuidadores del lugar, al tiempo que hacia la barranca, estuvo cerca de comprometer diferentes viviendas precarias donde moran varias familias. Así, el trabajo de los servidores públicos se prolongó durante varias horas, y afortunadamente no hubo que lamentar pérdidas materiales ni lesionados.

Aparentemente, todo comenzó con la quema de un micro basural. PELIGRO EXTREMO Las redes oficiales del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos difundieron ayer una imagen del tablero informativo del Índice de Predicción de Peligros de Incendio, en el nivel de máximo de alerta. "Parques Nacionales solicita tener suma precaución en el manejo domiciliario del fuego y evitar todo tipo de prácticas riesgosas como la quema de basura o ramas", advierte la publicación. #Video incendio de pastizales, comenzó con la quema de microbasurales, avanzó rápidamente hacia el predio Ex Facera, poniendo en riesgo las viviendas de cuidadores y algunas casillas. Familiares evacuaron a los niños. Trabajaron Bomberos mov 31, 51 y 36 y 2 móviles de CP pic.twitter.com/xoECSbn4eO — Daniel Trila (@dantrila) December 29, 2021 #Dato muchos vecinos preguntan porqué hay tanto humo en la ciudad de #Campana, desde PRENSA DE INCENDIOS recibimos imágenes de los incendios en islas del Paraná Guazú, Ceibas, Concordia y en islas del Delta. En nuestra ciudad también se registraron reiterados incendios. pic.twitter.com/qNFUmQny81 — Daniel Trila (@dantrila) December 30, 2021