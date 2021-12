Solicitan no utilizar pirotecnia sonora y recuerdan su prohibición de venta

Desde la Dirección de Discapacidad del Municipio invitaron a adherir a la campaña "Más luces menos sonido" generando conciencia sobre cómo afecta a las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, recordaron la vigencia de la Ordenanza Nº 6866 que prohíbe su uso y comercialización. La Dirección de Discapacidad –dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio- se suma a la campaña "Más luces menos sonido" para generar conciencia teniendo en cuenta cómo afecta, en especial, a personas con trastorno del espectro autista como también a animales domésticos. "En el caso de niños, jóvenes y adultos con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), los ruidos estruendosos pueden disparar crisis teniendo en cuenta que poseen una hipersensibilidad a los estímulos fuertes", comentó la directora de Discapacidad, Márgara Pons. Además, destacó que es importante tener en cuenta que esto afecta no solo a las personas con TEA sino también a sus familias quienes en vísperas de fiestas sufren y piden conciencia al respecto. La Ordenanza Nº 6866 -que fue sancionada por el Concejo Deliberante en enero del 2019- determina que no pueden utilizarse ni comercializarse artificios pirotécnicos con efecto de estruendo de alto impacto sonoro. "En Navidad hubo un bajo nivel de pirotecnia sonora. Más allá que está prohibida la venta y el uso. Para este 31, llamamos a reflexionar que no compren ese tipo de pirotecnia y busquen otra forma de celebrar en familia", cerró Pons.

Se requiere conciencia para no afectar a personas con trastorno del espectro autista y animales domésticos.



PARA DENUNCIAS El Municipio, a través de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, informó cuáles son las vías de comunicación para denunciar la venta indebida de este tipo de pirotecnia. Los vecinos podrán llamar al 423263 (Mesa de Enlace); 432020, 427020 y 430120 (CIMoPU) o bien utilizar la app Alerta Campana.

La directora de Discapacidad se refirió a la importancia de respetar el no uso de pirotecnia sonora.