Cómo será la recolección de residuos en Año Nuevo

El viernes 31, la recolección del turno mañana se prestará de forma normal, mientras que la del turno noche se adelantará a las 12. El sábado 1º de enero no habrá servicio. La Subdirección de Higiene Urbana del Municipio informa el cronograma de recolección de residuos para los días correspondientes a la celebración de Año Nuevo. Según detallaron, el viernes 31 de diciembre, el servicio del turno mañana se prestará de manera normal. En tanto que, el turno noche, se adelantará a las 12. Por otra parte, comunicaron que el sábado 1º de enero no habrá ningún tipo de servicio retomándose el desarrollo del mismo de manera normal el lunes 3 de enero. A raíz de ello, se solicita a los vecinos no retirar las bolsas de residuos de sus domicilios con el fin de colaborar con la limpieza de la ciudad.

Se solicita a los vecinos no retirar las bolsas de residuos de sus domicilios con el fin de colaborar con la limpieza de la ciudad.