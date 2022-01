» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 30/dic/2021 de La Auténtica Defensa. La combinación de las variantes Delta y Ómicron provoca un tsunami de contagios en todo el mundo







El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que la combinación de las variantes Delta y Ómicron está impulsando una peligrosa ola de casos de Covid-19 en todo el mundo, a la que un ministro francés calificó de "tsunami". Las palabras de Tedros llegan en un momento en el que Estados Unidos y varios países en Europa rompieron récords de contagios. Francia reportó la cifra diaria más alta hasta el momento por segundo día consecutivo, con 208.000 casos, mientras que EEUU reportó en la última jornada algo más de 320 mil casos diarios, según la Universidad Johns Hopkins. Las cifras en Dinamarca, Portugal, Reino Unido, España, Italia y Australia también batieron récords. Polonia, en tanto, reportó 794 muertes relacionadas con Covid este miércoles, la cifra más alta en esta cuarta ola de la pandemia. Más de tres cuartas partes de los fallecidos eran personas no vacunadas. Estudios científicos sugieren que la variante Ómicron, la cual se convirtió rápidamente en la cepa dominante en diferentes países, es más suave que la Delta, pero mucho más contagiosa y estaría impulsando el aumento de los casos. El ministro francés de Salud, Olivier Véran fue categórico al afirmar que no se trata de una nueva ola sino más bien un "tsunami". Sin embargo, Tedros advirtió de que era la "amenaza gemela" de las dos variantes la que estaba detrás del aumento en los casos. "Esto pone y seguirá poniendo una presión inmensa en los exhaustos trabajadores de la salud y a los sistemas de salud al borde del colapso", agregó el jefe de la OMS. Al momento, unos 900.000 casos nuevos se están reportando diariamente alrededor del mundo, reportó la agencia de noticias Reuters. Varias naciones ricas lanzaron campañas para aplicar terceras dosis de las vacunas contra el Covid. Sin embargo, Tedros dijo que las campañas a gran escala que estos países lanzaron para impulsar la tercera dosis "probablemente prolongarán la pandemia", ya que están desviando suministros que naciones más pobres y menos vacunadas necesitan. En consecuencia, le dan "al virus más oportunidades para esparcirse y mutar". El director de la OMS pidió "a todos hacer una promesa de Año Nuevo de apoyar la campaña para vacunar al 70%" de la población mundial antes de mediados de 2022. Son casi 100 los países que aún no logran alcanzar el objetivo original de vacunar al 40% de sus poblaciones, dice la OMS. Según un reporte de la OMS publicado este martes, el número de nuevas infecciones por todas las variantes creció en un 57% en Europa en la semana anterior al 26 de diciembre y un 30% en las Américas.



