Acuerdan mantener los precios de diciembre de los servicios turísticos hasta el 15 de marzo de 2022

(Por InfoGEI)- Mediante un acuerdo suscripto este martes en la Casa de Gobierno, entre las cámaras nacionales del sector y el presidente Alberto Fernández, los precios de los servicios y prestaciones turísticas se mantendrán durante toda la temporada de verano, en los valores de diciembre, hasta el 15 de marzo de 2022. De la firma participaron, además del jefe del Estado, su ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). También estuvieron los presidentes de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina, Fernando Desbots, y de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, Roberto Amengual, entre otras autoridades. Desde ambas partes se aclaró luego que no se trata de un congelamiento de precios sino de un compromiso de las entidades que abarcan todos los rubros del turismo, cuyo cumplimiento será controlado en conjunto por los organismos estatales y privados. Temporada histórica El ministro destacó que "es un acuerdo que tiene que ver en alguna medida también con la gran demanda que está habiendo". "Estamos en las puertas de una temporada que va a ser histórica, que creemos que va a estar entre las mejores de la última década, superando los niveles de prepandemia, no solamente de los últimos dos o tres años antes de la pandemia, sino que va a estar por arriba de los últimos diez", afirmó. Durante una conferencia de prensa en el Patio de las Palmeras, Lammens explicó que "la medida alcanza a todo el sector turístico, a todos los rubros y actividades que están dentro del sector, esto es desde los hoteles hasta los balnearios y por supuesto incluye la gastronomía, que por ahí es una de las principales preocupaciones". Alcance del acuerdo "El compromiso que asumen las cámaras es que se mantengan los precios de diciembre durante toda la temporada, es lo que se acaba de firmar, lo que le transmitió el sector privado al Presidente", puntualizó. El ministro dijo que "el sector manifestó primero el agradecimiento, el entusiasmo que tiene con lo que está sucediendo con el Previaje, pero entendiendo también que gran parte de esa demanda viene motivada, incentivada, motorizada por Previaje está el compromiso de estos precios que quedarán como en diciembre para toda la temporada". Compromiso empresario Hani, quien estuvo con Lammens en la conferencia, también quiso "aclarar que no hay ninguna propuesta del Gobierno de congelamiento de precios ni de bandas tarifarias", agregó, "Lo que hay es un acuerdo, un compromiso de trabajar juntos, como lo venimos haciendo durante todo este tiempo, de cuidar a la gente, de darle previsibilidad, de que puede veranear con los precios que venimos trabajando desde diciembre", precisó. El mayor representante empresario, sostuvo que "la gente que quiera veranear, ve que el sector privado turístico argentino va a estar acompañando con las tarifas, con los cuidados y demás, y vamos a monitorear en conjunto, la Cámara Argentina de Turismo, con el ministerio, esos cuidados que hemos establecido en el acuerdo". Controles y sanciones Sobre este aspecto, Lammens señaló que "la autoridad de control va a ser nuestro ministerio", pero aclaró que habrá un doble control desde cada una de las cámaras que firmaron el acuerdo. "Eso es de fácil aplicación porque en principio son todos prestadores que ya están inscriptos en el programa Previaje", añadió. Consultado sobre las sanciones por incumplimiento, respondió que "el proveedor que no cumpla con este acuerdo o esté por encima del promedio inflacionario anual que tuvo la Argentina quedará afuera del programa Previaje, que es una sanción para el sector, para el prestador, muy importante". Con el mismo objetivo, también se acordó realizar reuniones mensuales para evaluar la continuidad y perfeccionamiento del compromiso. Precios de referencia "Las cámaras nos van a pasar los valores de referencia de los principales insumos, los principales productos, y esos son los que se van a mantener atados a los precios de diciembre", sintetizó Lammens. Otros representantes del ámbito privado que participaron de la firma del acuerdo fueron el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, Daniel Prieto, y su par de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones y vicepresidente primero de la CAT, Fernando Gorbarán. Por el sector oficial acompañaron a Fernández y a Lammens, la jefa de Gabinete del Ministerio de Turismo y Deportes, Geraldine Oniszczuk, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.