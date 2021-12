Alejandra Dip







Astrología Maya. Año Semilla 3. Dragón: comienzo. Gestor. Útero donde todo nace y crece. Olla en donde se cocina lo nuevo, lo que empieza. Día 158 del año solar semilla 3. Día 18 de la luna rítmica del lagarto o el cocodrilo desde el 13/12 hasta el 09/01. Día 4 de la 23ava semana del año, semana azul, estamos en el día 121 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo azul del caos y la transformación desde el 14/12 hasta el 03/02. Kin 121 - Dragón Autoexistente Rojo. El Dragón 4 está guiado por la Tierra, en esta Trecena de corte que es la Trecena del Espejo. El Dragón en el Tono 4 marca de qué forma cortar con todo lo que no queremos que es algo que pide el Espejo estos 13 días. Es momento de gestar cosas nuevas, de iniciar, de hacer borrón y cuenta nueva. Es una Energía fuerte de inicio, de comienzo, de generación de confianza en nosotros mismos. El Dragón viene a trabajar que el fluir universal no se corte. Él prende la maquinaria, el motor que arranca el sistema. Visceral, instintivo, viene a dar y recibir. Hoy es un día para trabajar la confianza. Gestemos confianza en nosotros mismos y después dejemos que todo fluya. Evitemos hoy estar negativos, porque esta Energía, nos pone negadores, rencorosos, celosos, desconfiados, y no nos deja iniciar nada. Hoy comienza el tubo vibracional, la columna vertebral del Tzolkin, del Calendario Lunar de 260 días y vibraremos muy alto por 20 días vibremos bien, positivos, hacia nuestro despertar de la conciencia. Seamos hoy gestores de nuestra vida, de lo que queremos para nosotros pero tengamos cuidado con lo que deseamos porque si lo pedís, lo tenés. IN LAK ECH! Bonus Sahumado: Para activar tu sello Dragón, para iniciar, gestar y confiar, te recomendamos este mix de salvia blanca, romero, alcanfor, calvo y pimienta.



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar