Efemérides del día de la fecha, 30 de Diciembre

TRAGEDIA DE CROMAÑÓN Ocurrió en el año 2004, durante un recital de la banda Callejeros, en la discoteca República Cromañón. El lugar tenía capacidad para 1.031 personas pero aquella noche se encontraban más de 3.000, es decir, el triple del público permitido. A las 22.50 uno de los presentes encendió una bengala "tres tiros" que impactó en la media sombra que cubría el techo provocando que un humo tóxico se extendiera por todo el lugar. Además se cortó la luz lo que aumentó el pánico de los espectadores que corrieron hacia las salidas pero las puertas de ingreso y la salida de emergencia se encontraban cerradas. Lo cual impidió que muchos pudieran escapar. Con el tiempo arribaron los bomberos y las ambulancias a asistir a los heridos y apagar el fuego. Esa noche murieron 194 personas y 1432 terminaron gravemente heridas.



FALLECE DIEGO RAPOPORT Diego Rapoport nació el 22 de noviembre del año 1948 en Buenos Aires. Proveniente de una familia de músicos, Rapoport aprendió a tocar el piano en el Collegium Musicum de Buenos Aires. En su adolescencia estudió piano clásico con Carlos Guastavino, pianista y compositor, e incursionó en el jazz. En el año 1973 comenzó a trabajar en el Hotel Provincial de Mar del Plata, tocando antes y después de Mariano Mores y, al año siguiente, integró el grupo Buenos Aires Sound, con el que emprendió una gira por Europa, África y Asia. En el año 1976 integró la banda Arco Iris y conoció a Luis Alberto Spinetta, con quien grabó el disco "A 18´ del Sol" (1977). Más adelante, en el año 1980, formó parte de la banda Spinetta Jade y grabó "Alma de diamante" (1980) y luego "Los niños que escriben en el cielo" (1981) y "Bajo Belgrano" (1983); previamente, acompañó a "El Flaco" en el álbum "Kamikaze" (1982). En Raíces grabó "Esto es candombe" (1980) y "Empalme" (1994). Por otra parte, acompañó a David Lebón en la grabación de los álbumes "Nayla" (1980), "El tiempo es veloz" (1982) y "Siempre estaré" (1983). A lo largo de su carrera tocó junto a Emilio del Guercio, Chango Farías Gómez, Pappo y Lito Nebbia. Falleció en el año 2011 en Buenos Aires.



SE LANZA "BORN TO DIE" Un día como hoy en el año 2011, Lana Del Rey lanzaba el sencillo "Born to die". Perteneciente al álbum "Born to die" (2012) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Justin Parker, la canción representa para la artista "un homenaje al verdadero amor perdido y un tributo a vivir la vida en el lado salvaje".