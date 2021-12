No te deseo un Feliz Año...

Ni tampoco que se te cumplan todos tus deseos… Todo esto es claramente una utopía y una irrealidad. Sí, te deseo que comiences un año de crecimiento personal y crecimiento interior donde puedas mirarte, conocerte, aprenderte y aceptarte… mirarte para adentro porque ese sos vos, conocerte en tus fibras más íntimas las que solo vos conoces, aprender a reconocer en cada acto para tu beneficio y aceptarte ya que muchas veces no nos queremos a nosotros mismos. Que 2022 también sea un año en el que permitas reconocerte, en tus lados más lindos para multiplicarlos, pero también te permitas reconocer tus lados feos (que todos los tenemos) para aprender a modificarlos, porque seguro a la larga no te suman. Donde en cada situación que te toque enfrentar tengas la claridad y la grandeza para dar batalla.... con la confianza que podes hacerlo. Te deseo que también valores tu amor propio, cuando te regales esos momentos que seguro te mereces, porque esos también estarán.. Te deseo que seas sincero con vos mismo, aceptando y valorando los "sí quiero" y los "no". Te deseo que aprendas a reconocer ese camino interior que te acerca al otro para comprenderlo (aunque muchas veces no diga lo que necesitas escuchar). Y seguramente "ese otro" también te comprenderá. Te deseo que puedas ser verdadero y auténtico con vos mismo…evitando hacer o decir lo que en verdad no te convence. No te deseo que en el 2022 se cumpla todo lo que querés y necesitás; deseo que este 2022 descubras un camino de crecimiento, para que ese camino que emprendas pueda acompañarte los próximos 365 días y puedas elegirlo como camino de vida. Nunca es tarde para elegir el propósito que cada uno tenemos, es un camino que elegimos porque queremos para nuestra vida, y te garantizo que esto es mucho mejor que decir Feliz Año Nuevo…es decir: Feliz elección, FELIZ NUEVA VIDA!!!!!! Hasta pronto.



SANDRA MORENO PS- Terapeuta Emocional Instagram @espacioterapeuticozonanorte