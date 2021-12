P U B L I C



Paraná Guazú - Embarcado: Lo mejor del Guazú y de embarcado pasa por la pesca nocturna, en donde mejoran considerablemente los piques de muy lindas bogas y grandes carpas. Se han logrado capturar ejemplares de hermosos paties buscándolos en las profundidades y con anguilas vivas. La noche también es propicia a la hora de intentar las capturas de tarariras. Paraná Bravo: Por el Bravo mejora notablemente la pesca también en los horarios nocturnos. Las capturas de bogas de muy buenos portes que promedian los tres kilos y más están presentes, con respuestas y capturas de grandes carpas de los 6 kilos en adelante. Ambas especies están tomando maíz fermentado y masa. Está funcionando muy bien el hígado vacuno en tiritas puesto en los anzuelos. Mis amigos Carlos y Francisco saliendo desde Vila Paranacito y haciendo noche en el Bravo, lograron un ejemplar de pati de 20 kilos habiendo encarnado con anguila viva. La variada como siempre compuesta por bagres amarillos y blancos, algunos porteñitos y paties de lindos portes. Villa Paranacito, prov. Entre Ríos: Muy pero muy bueno el pique de tarariras con señuelos o con anguilas. Lo que es dorado siguen apareciendo algunos que otros pero todos doraditos chicos, tampoco en grandes cantidades y reitero tamaños chicos. Es muy raro que a esta altura del año no haya aparecido un poco más de cantidad y de buenos tamaños. Lo importante es que hoy en el río se ven cardúmenes de sábalos, así que lo más probable es que el dorado grande aparezca tras estos cardúmenes en cualquier momento. Reconquista – Santa Fe: El río continúa sumamente bajo y el agua está muy clarita, por lo que siguen muy activos los dorados y hay mucha carnada con los cardúmenes de sábalos. Se encuentran los cardúmenes desovando en los bancos de arena, por lo que eso hace que haya mucho movimiento de dorados, los que están pescando mayormente en modalidad bait casting o al golpe con carnada. El surubí está un poco más inactivo, no hay tanto, pero cada tanto sale alguno de los lindos, pese a que todavía no entró la temporada alta del surubí, que es en los meses de febrero y marzo. Concepción del Uruguay, prov. Entre Ríos: La pesca sigue bastante buena por la zona, hay días mejores, hay días peores, eso depende principalmente de las condiciones del río. Si el río se presenta correntoso eso mejora notablemente el pique y el día que no corre, porque la represa no larga agua o se frena por el viento sur, el pique merma considerablemente. Pero estando bien las condiciones del río se dieron ejemplares de bogas de hasta los tres kilos de peso, o sea que mejoraron mucho los tamaños. En cuanto al dorado se vienen dando lindos piques de dorados, prevaleciendo más la cantidad a la calidad. Lo que también se está dando bien es algo de variada, no así la tararira porque los que probaron se encontraron con mucha cantidad de palometas que devoran todo tipo de carnadas. La Paz – Entre Ríos: Una semana con diversidad de pique, algunas jornadas muy escasas y otras con mejor suerte, aunque se ven lindos cardúmenes de dorados y cachorros, no están comiendo como acostumbran, hay si mucha variada, como patíes, amarillos, armados y la infaltable palometa. Se pescó con carnada viva y señuelos y toda la pesca fue con devolución. Recordamos que el dorado sigue en veda hasta el 14 de enero inclusive. Santa Fe – lagunas La Soraida y La Picasa: Laguna La Soraida de Villa Cañas pesquero Luis Rovea: el pejerrey sigue picando bien, mucha cantidad de pejerreyes chicos y medianos, los que se están dando siempre a las primeras horas de la mañana, hay que ingresar bien temprano a la laguna ya tipo 6 de la mañana hay que estar pescando y dependiendo del día la pesca se puede prolongar hasta las 9 o 10 de la mañana. Después cuando empieza a apretar el sol, el pescado es como que se va raleando y va desapareciendo el pique. También después de ese horario están muy activas las tarariras, por lo que muchos hacen salidas combinadas cuando se corta el pejerrey le hacen un tiro a las tarariras sobres las costas, las taruchas están tomando carnadas con boyas plop y también señuelos. Carmelo – República Oriental de Uruguay: Lo que es desde Carmelo hasta Martín García hay mucha boga, predominando la boga de un kilo novecientos, dos kilos, pero se pueden dar bogas tranquilamente de tres kilos a tres kilos y medio, hay un cardumen muy grandes de bogas. Al igual que bagres de mar también, dependiendo de algunos días más y otros menos por si corre el agua o no, pero muchos bagres de mar con portes muy entremezclados y de noche también se dieron los primeros cachorros de surubí. Santa Teresita – partido de la costa: Sigue la pesca muy floja desde la costa, algunos bagres juveniles, alguna burriqueta pero bastante floja la pesca. En el muelle también tuvieron unos días de vientos del Este y un poco del Sudeste y bueno arrimó agua verde y hubo algunas capturas de pejerrey con caña, no en cantidad pero para despuntar el vicio está bárbaro, burriquetas, algunas roncadoras o corvinas juveniles y bagres de mar que hay una invasión de bagres juveniles. La pesca embarcada viene bien, con mucha corvina mediana y pescadilla, pero en volumen muy buenas pescas.

Esta semana Carlos y Francisco lograron en la noche en aguas del Bravo este hermoso ejemplar de pati.

