El mediocampista es nuevo refuerzo de Cobreloa después de su paso por San Martín de Tucumán. Será su tercera experiencia en el exterior. El mercado de pases sigue avanzando en el fútbol argentino y también en los países vecinos. Y jugadores de nuestra ciudad continúan siendo noticia en esta época de refuerzos e incorporaciones: el mediocampista Matías Ballini fue confirmado días atrás como nuevo jugador del Cobreloa de Chile. De esta manera, después de su paso por San Martín de Tucumán, el volante vuelve a optar por salir del país y se prepara para su tercera experiencia en el exterior: anteriormente jugó en Girona de España (2012) y en Independiente Santa Fe de Colombia (2020). Ballini, quien recientemente cumplió 33 años, se formó en las inferiores de Villa Dálmine y debutó en Primera División cuando todavía tenía 15 y el Violeta se encontraba en la Primera C. Luego pasó a las divisiones juveniles de Rosario Central y llegó así a la Primera División del fútbol argentino en 2009. En la máxima categoría y en la Primera Nacional también jugó con Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán, donde sufrió dos graves lesiones ligamentarias de rodilla en cadena (la primera en agosto de 2016 y la segunda en marzo de 2017). En 2018 regresó a Villa Dálmine y relanzó su carrera. Tras una temporada y media en el equipo de nuestra ciudad partió a Bogotá para jugar en Independiente Santa Fe y este año desembarcó en San Martín de Tucumán, donde tuvo un campeonato positivo, con goles importantes. Para el 2022 lo espera un desafío importante en Chile, donde integrará el plantel que buscará llevar a Cobreloa nuevamente a la Primera División del fútbol trasandino tras el histórico descenso que sufrió en 2015. Ese año, el conjunto de Calama perdió la categoría por primera vez en su historia (había ascendido en 1978) y bajó a la Primera B con ocho títulos nacionales, una Copa de Chile y dos finales de Copa Libertadores en su haber. Esos logros le han valido el mote de "cuarto grande" del fútbol chileno. "Obviamente, uno conoce lo que es la historia del club. Es un grande que está en una categoría que no se merece estar. Vamos con la responsabilidad y la ilusión de poder devolverlo a la categoría que se merece. Estoy con mucha ilusión", señaló Ballini en diálogo con el medio Diario En la Línea en la previa a su oficialización como nuevo jugador de los Zorros del Desierto. De esta manera, el mediocampista se convierte en el tercer jugador de nuestra ciudad con contrato profesional en un club extranjero. Los otros dos son los delanteros Adrián Martínez (actualmente en Cerro Porteño de Paraguay) y Diego Dorregaray (tiene vínculo con Deportivo Cuenca de Ecuador). En el último tiempo, también Nicolás Blandi (Chile), Nazareno Solis (Grecia), Joaquín Arzura (España y Uruguay) y Leonardo Sigali (Croacia) se desempeñaron en el exterior, aunque actualmente se encuentran los cuatro en nuestro país.



LA ANTERIOR EXPERIENCIA DE BALLINI EN EL EXTRANJERO FUE EN COLOMBIA: ALLÍ JUGÓ EN INDEPENDIENTE SANTA FE DURANTE EL AÑO 2020. LA SELECCIÓN ARGENTINA TAMBIÉN IRÁ A CALAMA Al igual que Matías Ballini, la Selección Argentina también irá a Calama, donde el próximo 27 de enero enfrentará como visitante a Chile por la 15ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar. Así, el combinado nacional se presentará a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar (la ciudad trasandina que recibirá al campanense posee una altura promedio por sobre los 2.400 msnm). La tranquilidad para la Albiceleste es que ya tiene asegurada su clasificación a la próxima Copa del Mundo. En cambio, la Roja ocupa actualmente el sexto puesto y se estaría quedando sin participación mundialista si no mejora esa posición. Después de ese encuentro en Calama, la Selección retornará al país para enfrentar a Colombia el 1º de febrero, ya por la 16ª fecha de las Eliminatorios. La sede de este encuentro fue confirmada ayer: el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, Argentina retornará a la provincia mediterránea después de tres años, dado que su última presentación en ese escenario fue la victoria 2-0 ante México, en noviembre de 2018. Será, a su vez, el segundo compromiso consecutivo que el combinado nacional dispute en "el interior", luego que pasado 16 de noviembre fuera local ante Brasil en San Juan (0-0).