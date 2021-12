Breves: Deportivas

P U B L I C



TROGLIO SERÁ SANTO En medio de su viaje a Argentina para contraer matrimonio con su ahora esposa, Alejandra Alonso (la ceremonia fue el lunes en La Plata), Pedro Troglio acordó su desvinculación de Olimpia de Honduras (donde obtuvo cuatro títulos y se había convertido en ídolo en un ciclo de dos años) y, casi al mismo tiempo, también su llegada a San Lorenzo de Almagro. De esta manera, el exjugador de Villa Dálmine (integró el equipo de "Los Magníficos" en la temporada 2002/03 de la Primera C) asumirá la conducción de un equipo que viene sumido en una profunda irregularidad y del cual no se quisieron hacer cargo otros DT como Alexander Medina, Hernán Crespo y Luis Zubeldía.



SE VISTE DE VERDE Este miércoles, Sarmiento de Junín oficializó la incorporación del delantero Lisandro López, quien firmó contrato por un año y será dirigido ahora por Israel Damonte. El histórico delantero de Racing se habría inclinado por el Verde ya que su madre, que atraviesa un momento delicado de salud, vive en Junín (además, él es oriundo de Rafael Obligado, una pequeña localidad ubicada a 35 kilómetros).



EL CITY SE ESCAPA En la continuidad de la 20ª fecha de la Premier League, Manchester City venció ayer 1-0 como visitante a Brentford y amplió su ventaja como líder del campeonato inglés, dado que Liverpool cayó 1-0 en su visita a Leicester y Chelsea igualó 1-1 con Brighton. De esta manera, los dirigidos por Pep Guardiola llegaron a 50 puntos y le sacaron ocho de ventaja al Chelsea (42) y nueve al Liverpool (41). Además, por esta 20ª jornada también jugaron: Crystal Palace 3-0 Norwich, Southampton 1-1 Tottenham y Watford 1-4 West Ham. Hoy jueves, Manchester United será local ante Burnley (17.15; ESPN). Mientras los partidos Arsenal vs Wolverhampton, Everton vs Newcastle y Leeds vs Aston Villa fueron postergados. CON FACU COMO TITULAR El martes por la noche, en una nueva jornada de la NBA, Denver Nuggets (récord 17-16) consiguió un buen triunfo al vencer 89-86 como visitante a Golden State Warriors (27-7). El argentino Facundo Campazzo fue titular en la franquicia de Colorado y culminó con 5 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes y 2 robos en casi 32 minutos de juego. Y si bien hizo un gran trabajo defensivo sobre Steph Curry en la primera mitad, en la segunda no pudo evitar que el brillante tirador de los Warriors alcance los 3.000 triples en su carrera y se convierta en el primer jugador de la historia en lograr esa cifra (en el partido terminó con 5/14). En la misma noche, además, Gabriel Deck aprovechó las bajas de Oklahoma City Thunder (12-21) y volvió a ver acción en la derrota 117-111 de su equipo ante Sacramento Kings (14-21): en casi 11 minutos sumó 5 puntos (convirtió sus dos lanzamientos: un doble y un triple), 2 asistencias y un rebote. Por su parte, Leandro Bolmaro no ingresó en la derrota de Minnesota Timberwolves (16-18), que cayó 96-88 ante New York Knicks (16-18).