Covid-19: La Secretaría de Salud recomienda reforzar los cuidados durante las fiestas

P U B L I C



La cartera sanitaria del Municipio instó a los vecinos a sostener los cuidados en las reuniones sociales con familiares y amigos, ante el aumento de casos de Covid. Desde la Secretaría de Salud del Municipio instaron a los vecinos sostener y reforzar los cuidados en las reuniones sociales durante las fiestas de Fin de Año, ante el aumento de casos de Covid-19. En este sentido, la titular de la cartera sanitaria, Cecilia Acciardi, y la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, recomendaron a los campanenses que realicen este viernes las celebraciones en espacios abiertos o con ventilación cruzada permanente. Además, destacaron la importancia de identificar cada vaso, mate y utensilios con el nombre para utilizarlos durante toda la reunión en forma individual, evitar los tarros con confituras, y mantener las manos higienizadas frecuentemente como así usar el barbijo el mayor tiempo posible. En caso que una persona tenga síntomas compatibles con Covid-19 – fiebre, tos, resfrío, dolor de cabeza, náuseas, diarrea - debe quedarse en su casa y avisar a sus contactos estrechos –que estuvieron a menos de 2 metros por más de 10 minutos en un espacio cerrado con o sin barbijo-. Al ser consultada por el aumento de casos, Acciardi manifestó que "en estas fechas tan importantes, de celebraciones y despedidas de año, crecieron las reuniones sociales y el virus se propagó, generando así mayor cantidad de hisopados". En tanto que destacó la efectividad de las vacunas contra el Covid-19 ya que "permitieron que los enfermos sean leves, la carga viral dure menos y que los cuadros de los pacientes no se compliquen a modo tal de internarlos". "Es muy importante que todos los vecinos completen su esquema de vacunación y, los mayores de 60 años, personal de salud y enfermos con factores de riesgo se apliquen el refuerzo de acceso libre en los vacunatorios", sostuvo la secretaria de Salud. En tanto que Penovi hizo referencia a los cambios en los protocolos que implicaron una reducción en los días de aislamiento: "Este nuevo protocolo se basa en el estado de vacunación de cada paciente. Siempre destacamos la importancia de vacunarse. Quienes posean el calendario completo, tendrán menos tiempo de aislamiento y una mayor protección". El nuevo protocolo determina que los casos de Covid-19 positivos sin vacuna deberán aislarse diez días. En tanto que, los positivos con vacuna, cumplirán su aislamiento a los siete días de la aparición del primer síntoma. "El gran cambio en esta cuestión está relacionado con los contactos estrechos. De esta manera, el contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo deberá cumplir un aislamiento por cinco días y en los otros cinco días restantes tendrá que maximizar los cuidados. Esta información se verá reflejada en la aplicación Cuidar", explicó. "Esto último –añadió- permite, por ejemplo, salir a trabajar utilizando todo el tiempo barbijo. Tampoco se podrá concurrir a eventos masivos durante este último periodo". "Ahora bien, en el caso de aquellos contactos estrechos que sean asintomáticos y posean incompleto el esquema o no hayan recibido ninguna vacuna, tendrá que aislarse siete días (al igual que el positivo) y reforzarlas medidas de protección durante tres días luego del alta", manifestó Penovi. Para cerrar, la subsecretaria de Salud dijo que "uno no puede decirle a la gente que no se reúna, pero tenemos que pensar que tenemos que cuidarnos entre todos. En muchos casos uno se cuida desde la individualidad, pero no cuida al prójimo".

Las funcionarias de la cartera sanitaria insistieron con la necesidad de mantener los cuidados.





La Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, llamó a los vecinos a celebrar sin bajar la guardia