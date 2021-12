Profundo dolor en el CIC del barrio Lubo

Ingresó sin vida un bebé de 44 días y no lograron reanimarlo. Se especula con un caso de "síndrome de muerte infantil súbita". Aly Joel Murua, de apenas 44 días, ingresó ayer cerca de las 10 de la mañana al Centro de Integral Comunitario del barrio Lubo sin signos vitales. Según trascendió, su madre lo llevó al puesto sanitario, cuando notó que el niño estaba durmiendo más de lo habitual y luego comprobar que, inexplicablemente, no respiraba. Ya en el lugar, una doctora le hizo maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) pero Aly Joel nunca reaccionó. Si bien no hubo un comunicado oficial sobre las causas de la muerte del pequeño, en el lugar se especuló con que posiblemente su deceso haya sido debido al denominado "síndrome de muerte infantil súbita", definido como un fallecimiento sin causa aparente, que ocurre generalmente durante el sueño de un bebé aparentemente saludable, menor de un año de edad. Al respecto, la página oficial de la Clínica Mayo (EE.UU.), señala que se desconoce la causa que origina estos decesos y se le atribuye a una inesperada anomalía en la porción del cerebro del bebé que controla la respiración y la vuelta al estado de vigilia. "Los investigadores han descubierto algunos factores que podrían poner en mayor riesgo a los bebés. También identificaron medidas que puedes tomar para proteger a tu hijo del síndrome de muerte infantil súbita. Tal vez lo más importante es colocar al bebé boca arriba para dormir", señalan desde la institución médica de prestigio internacional. Desde estas páginas acompañamos respetuosamente el dolor de los familiares y allegados de Aly Joel.

La madre del bebé difundió un CBU para quienes quieran colaborar con parte de los gastos del entierro.





Luego de las actuaciones policiales, la causa se derivó a la UFIyJ 2 bajo la carátula Averiguación de causales de muerte.





