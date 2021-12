Aunque todavía no fue oficializado, el defensor que jugó la última temporada en Chacarita ya tendría todo arreglado con el Violeta. En el rearmado de su plantel, Villa Dálmine avanza desde atrás hacia adelante. Las tres incorporaciones que ya oficializó son el arquero Alan Sosa (ex Unión de Santa Fe y Real Pilar), el marcador central Facundo Gómez (de último paso por Temperley y con pasado en el club) y el lateral izquierdo Diego Martínez (llega desde Nueva Chicago). Y en las últimas horas se habría cerrado también el arribo del lateral derecho Federico Mazur. Aunque todavía no fue oficializado, el jugador de 28 años ya tendría todo arreglado con el Violeta, al que llega después de su reciente paso por Chacarita. Su experiencia en el ascenso es amplia: también jugó en Ferro Carril Oeste, Temperley, Gimnasia de Mendoza, Barracas Central, Estudiantes de Buenos Aires y UAI Urquiza. De esta manera, más allá que pretende "dos por puesto", el DT Marcelo Franchini va completando una probable defensa titular, a la que le estaría faltando un marcador central por izquierda. Para cubrir esa posición, inicialmente se habían apuntado cañones hacia el experimentado Emiliano Mayola (34 años; más de 200 partidos en Deportivo Morón en los últimos ocho años), pero su posible llegada habría quedado descartada en los últimos días. Igualmente, más allá de que no se dieron las oficializaciones que se esperaban en esta semana, serían más que cuatro las "caras nuevas" que se presentarían a entrenar el lunes 3 de enero, cuando Villa Dálmine inicie la preparación para el próximo campeonato de la Primera Nacional. Hasta el momento, los jugadores con contrato confirmados son: los arqueros Alan Sosa y Francisco Salerno; los defensores Facundo Gómez, Diego Martínez y Agustín Solveyra; los mediocampistas Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo, Gino Olguin, Valentín Umeres, Franco Costantino y Valentín Albano; y los delanteros Lautaro Díaz, Francisco Nouet y Jun Cruz Franzoni.



EL JUGADOR TAMBIÉN REGISTRA PASOS POR TEMPERLEY Y GIMNASIA DE MENDOZA, ENTRE OTROS CLUBES.