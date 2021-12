Ayer se informaron 115 nuevos positivos, la mayor cantidad en un solo día desde el 16 de junio. En tanto, a nivel nacional fueron reportados 50.506, nuevo máximo para el país. La tercera ola de la pandemia no da tregua y este jueves la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana informó 115 nuevos casos de coronavirus. De esta manera y por segunda jornada consecutiva, la ciudad volvió a registrar la máxima cantidad de contagios diarios de todo el semestre. La última vez que se habían registrado una cantidad similar fue el 16 de junio, con 116. El miércoles la cartera sanitaria local había informado 109 casos, mientras que el martes habían sido 92. Con estas altas cifras, Campana está cerrando diciembre con 557 nuevos casos de coronavirus confirmados en el último mes del año. Esto representa un salto del 190% respecto al acumulado de noviembre, cuando se registraron en total 192 contagios. Desde el inicio de la pandemia, la ciudad tuvo 17.105 pacientes enfermos de COVID confirmados. La buena noticia es que no se registran decesos desde el 13 de octubre. La cifra de fallecidos totales en Campana está fija en los 308, según se desprende de la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Allí también se indica que 204.052 personas han sido vacunadas: 101.500 con la primera dosis, 89.648 con la segunda y 8.416 con la tercera. A nivel nacional, se informó que en las últimas 24 horas las distintas jurisdicciones del país reportaron un total de 50.506 casos de coronavirus, nuevo récord desde el inicio de la pandemia. Los tres distritos que concentran la amplia mayoría de los contagios son las provincias de Buenos Aires y Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que Santa Fe presenta un importante aumento de casos. Con ese reporte, el total de contagiados desde el inicio de la pandemia se elevó a 5.606.745, mientras que la tasa de positividad de los testeos sigue elevada, con el 30,76%, muy por encima del 10% fijado como referencia por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con el último parte oficial, se registraron 35 muertes y desde el comienzo de la pandemia los decesos suman 117.146. También se produjo esta semana una suba importante en la cantidad de pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva: al día de hoy son ya 1.004. El porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 35,0% a nivel nacional y de 36,7% en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En las últimas 24 horas se concretaron 164.180 testeos, por lo que desde el inicio del brote se llevaron a cabo ya 27.954.322 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Los tres distritos con mayor número de contagios son la provincia de Buenos Aires (reportó 17.759 nuevos casos en las 24 horas y totaliza 2.180.373); Córdoba (11.997 y 583.555); y la Ciudad de Buenos Aires (8.306 y 575.814). También superan el millar de casos las provincias de Santa Fe (3.224 y 484.924); Tucumán (1.361 y 227.237); y Mendoza (1.003 y 170.207). Catamarca reportó 620 casos nuevos (totaliza 53.772); Chaco, 475 (103.120); Chubut, 208 (84.951); Corrientes, 151 (97.407); Entre Ríos, 442 (139.541); Formosa, 104 (62.779); y Jujuy, 266 (50.055). La Pampa informó 388 contagios (70.416); La Rioja, 168 (34.400); Misiones, 103 (38.121); Neuquén, 535 (119.360); Río Negro, 514 (106.960); Salta, 931 (92.371); San Juan, 349 (71.282); San Luis, 451 (82.437); Santa Cruz, 515 (61.292); Santiago del Estero, 552 (83.540); y Tierra del Fuego, 84 (32.831).

Hospital Municipal. Foto: Archivo.