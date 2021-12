Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

BARRENDERO DE VACACIONES

"Miren los cordones de la calle Modarelli. No pasa el barrendero, no me acuerdo cuándo fue que pasaron…aparte el olor de agua servidas" muestra Nélida.

SIN HABILITACIÓN

"Hay muchas obras en construcción sin permiso habilitante de la Municipalidad. No respetan horarios de descanso, no limpian las veredas y traen personal que no sabemos quiénes son. La Municipalidad no toma los reclamos y esto ya es un caos" escribe Karina de calle Luis Costa de Barrio Dálmine Viejo.