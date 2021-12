Efemérides del día de la fecha, 31 de Diciembre

VÍSPERA DE AÑO NUEVO El origen de esta celebración se remonta al año 1582 cuando el Papa Gregorio XIII instauró el calendario gregoriano en todos los países católicos; en un principio, los países protestantes lo rechazaron pero, con el correr de los siglos, lo adoptaron. Previo a la publicación de la "Bula Inter Gravissimas", occidente utilizaba el calendario juliano que había establecido Julio César en el año 46 a. C. Para prevenir contagios de Covid-19 se recomienda que las reuniones sean al aire libre; en caso de realizarse en espacios cerrados se deben cumplir las medidas de ventilación cruzada; respetar el uso de barbijo y la distancia social; e higienizar con frecuencia las manos. Por otra parte, expertos de la Clínica Mayo de Estados Unidos aconsejan no organizar ni asistir a un evento en persona si vos o alguien en tu casa: tiene síntomas, fue diagnosticado con Coronavirus, están esperando los resultados de una prueba de detección de Covid-19 y si estuvieron en contacto con alguien con dicha enfermedad en la última quincena.



FALLECE ANTONIO UGO Antonio Ugo nació en el año 1951 en Buenos Aires. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, Ugo formó parte del elenco estable del Teatro General San Martín hasta su disolución en el año 1989; con el mismo actuó en las obras "Cyrano de Bergerac" del dramaturgo francés Edmond Rostand y "El burgués, gentilhombre" de Molière. Previamente, en el año 1983, debutó en la gran pantalla, en la película "Los enemigos". A ésta le siguieron "Niños envueltos" (1995); "Sotto voce" (1996); la aclamada "Nueve reinas" (2000) en la cual actuó junto a Ricardo Darín, Leticia Brédice y Gastón Pauls; "Cautiva" (2003); y "Tesis sobre un homicidio" (2012). Por otro lado, en el año 1993, debutó en televisión, en el programa "Canto rodado, escuela de arte". Sus trabajos más destacados fueron en los programas "RR.DT" (1997), "La condena de Gabriel Doyle" (1998), "Vulnerables" (1999), "Primicias" (2000) y "Máximo corazón" (2002). Falleció en el año 2012 en Buenos Aires.



"I´M A BELIEVER" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1966, el sencillo "I´m a Believer" de The Monkees destronaba a "Winchester Cathedral" de The New Vaudeville Band del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Just for you" (1967) y compuesto por Neil Diamond, la canción fue la segunda de la banda estadounidense en llegar a lo más alto de las listas (la primera fue "Last train to Clarksville").