Arturo Remedi

A dos años de gobierno de Fernández la situación de los jubilados es casi igual que con Macri Cumplidos ya dos años de gestión del presidente Alberto Fernández, el poder adquisitivo de los jubilados prácticamente no ha mejorado en nada luego del ajuste que sufrieron los salarios de la clase pasiva durante el gobierno Macri. En efecto, según diversas fuentes que analizan el sistema previsional argentino, en los 4 años de macrismo se verifico una quita salarial de entre el 20 y el 30 %, según quien aporte los datos. Los datos duros del 2021 según el propio ANSeS indican que el aumento registrado sobre las jubilaciones ascendió al 52.7 %, llevando la jubilación mínima a solo 29.061 pesos .Según el INDEC, la inflación acumulada anual a noviembre pasado ascendió a 51.2 %. Por lo tanto, es posible hablar entonces de un "empate técnico "entre la inflación y el aumento de las jubilaciones. Respecto del valor de la jubilación mínima es importante tener en cuenta que la misma se ubica por debajo de la Línea de Indigencia que según el INDEC ronda los 31.000 pesos. Con la Línea de Indigencia el INDEC mide el gasto mensual para una familia tipo de dos adultos y dos niños en edad escolar, para apenas cubrir las necesidades de alimentación. Para más datos y así poder ponderar lo magro de los ingresos de los jubilados consideremos que la Línea de Pobreza ronda a noviembre del 2021 los 74.000$, según datos del INDEC. Por otro lado, recordemos que la jubilación mínima es la que perciben la mayoría de los jubilados. Cerca del 50 % de los 6 millones (en números redondos) de jubilados y pensionados beneficiarios de la ANSeS cobran el haber mínimo. Otro 16%, más de una jubilación mínima y menos de dos mínimas. Un 10%, dos haberes mínimos y el 25% restante supera los dos haberes mínimos. Los datos del 2020, primer año de gestión del presidente Fernández, fueron aún peores que el actual 2021. El año pasado las jubilaciones se incrementaron en un 35,3 % / (aunque solo la mínima, las superiores aumentaron menos) y el índice de inflación fue del 36,1 %, o sea que hubo una pérdida neta de ingresos Los pagos al FMI por la deuda de Macri Al momento de asumir el gobierno a fines del 2015, Mauricio Macri recibió un país totalmente desendeudado con el FMI, debido a las políticas seguidas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La deuda era cero. Al concluir su mandato en 2019, Macri había endeudado a la Argentina en 44.500 millones de US$, solo con el Fondo. Casi la totalidad de ese enorme monto salió del país vía mecanismos de fuga de capitales según tiene documentado el Banco Central de la República Argentina. Ni un solo dólar se aplicó a obras u otro tipo de inversión productiva. Sin embargo, el gobierno actual opto por negociar con el Fondo y aunque aún no cerro trato ya realizo varios pagos por la deuda contraída por Macri El 22 de septiembre pasado, se transfirieron cerca de US$ 1.900 millones como parte del primer pago de capital del préstamo Stand By firmado en 2018 por el presidente del momento, Mauricio Macri Luego US$ 400 millones aproximadamente, el lunes 1 de noviembre y por ultimo otros casi US$ 1.900 millones en diciembre. Total 4200 millones de US$ en número redondos. Los dichos del presidente Fernández sobre que los sectores populares más perjudicados por el gobierno neoliberal de Juntos por el Cambio serían los primeros en ser atendidos ("sepan que los últimos serán los primeros: de ellos vamos a ocuparnos más que de nadie porque son quienes más necesitan nuestro auxilio") fue trastocado.