Por décima vez el equipo MX Devesa, liderado por Carlos Devesa, será parte de la tradicional carrera que se correrá completa dentro del territorio de Arabia Saudita. Calientan los motores para el comienzo del Rally Dakar 2022, que una vez más tendrá presencia campanense con el equipo MX Devesa que comanda el vecino Carlos Devesa. El evento comienza el sábado 1 de enero con los competidores partiendo de Jeddah y culminando la competencia el 14 en la misma ciudad. Todas las etapas se correrán dentro del territorio de Arabia Saudita. El team MX Devesa estará asistiendo al piloto de cuatriciclo Pablo Copetti, quien el año pasado terminó ingresando al podio. El cordobés ganó tres etapas en esa edición 2021, incluida la última, aunque terminó quedando a 3 horas de distancia del ganador, el también argentino Manuel Andújar. Copetti, que corre en Dakar desde 2010, se había subido al podio por primera vez en 2017 y acumula un total 7 etapas ganadas. "Carlos y Lucas Devesa me acompañan casi desde el comienzo. Hicimos pruebas en Estados Unidos y algunos cambios pensando para más adelante, con desarrollos nuevos", comentó Copetti al diairo Río Negro. Un total de 18 pilotos argentinos le harán frente a la edición 2022 del Rally Dakar. Por primera vez en la historia de la exigente competencia habrá dos compatriotas campeones, algo que le aporta un mayor interés a la prueba. En motos, los hermanos Kevin y Luciano Benavides son los únicos pilotos elite dentro de la especialidad. El mayor sale a defender con el equipo oficial KTM la corona que logró con Honda; mientras que el menor intentará llevar a Husqvarna a la posición más alta. A ellos se suman Joaquín Debeljuh (KTM), Diego Llanos (Husqvarna), Diego Noras (KTM) y Matías Notti (KTM), que van por la hazaña de llegar. El listado disminuyó días antes de la largada ante la decisión de Franco Caimi, del equipo Hero, de no participar por no estar totalmente recuperado de una lesión que sufrió mientras entrenaba en Dubai. En cuatriciclos está el otro monarca defensor de este año: Manuel Andujar (Yamaha), quien estrenará el título de campeón de la especialidad después de un gran 2021. Además de Copetti, en la misma categoría participan Carlos Verza (Yamaha), siempre corriendo sin equipo de asistencia; y Francisco Moreno (Yamaha). En autos hay un cuarteto mendocino que cuentan con experiencia y medios mecánicos como para buscar un lugar en el Top 10 y más adelante también. Orly Terranova conducirá un Hunter T1+ del BRX, Sebastián Halpern regresa después de algunos años sobre un buggy MINI del X-Raid; Lucio Álvarez, subcampeón 2021 de Cross Country, competirá con una Toyota T1+ del Overdrive. En este mismo equipo está Juan Cruz Yacopini, que comparte una Hilux con su padre Adrián. En Side by Side correrán Jeremías González Ferioli, que así cierra su etapa dakariana en cuatriciclos; Pablo Macua y David Zille. Mientras en camiones, el Pato Silva manejará un MAN del Wevers Sports.



“LISTOS UN AÑO MÁS PARA EL RALLY DAKAR", SEÑALARON AYER DESDE EL EQUIPO MX DEVESA EN SUS REDES SOCIALES JUNTO A PABLO COPETTI Y EL CUATRI QUE LLEVA EL NÚMERO 173.