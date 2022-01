» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Varicela: se incorpora al calendario oficial la segunda dosis para niños de 5 años







Se trata de una dosis de refuerzo que se comenzará a aplicar de manera gratuita y obligatoria desde el lunes 3 de enero del 2022 en el hospital San José y centros de salud de los barrios. La subsecretaria de Salud del Municipio, Eleonora Penovi, informó que a partir de enero de 2022 se incorpora al Calendario Nacional de Vacunación la segunda dosis de la vacuna contra la varicela para niños de 5 años (ingreso escolar). En conferencia de prensa, Penovi explicó que se trata de una dosis de refuerzo que comenzará a aplicarse en forma gratuita y obligatoria desde el lunes 3 en el vacunatorio del Hospital San José y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de los barrios. La primera dosis de esta vacuna se encuentra en el calendario nacional desde el año 2015 y se aplica a los 15 meses de vida. La subsecretaria de Salud también indicó que esta vacuna de refuerzo deberán recibirla aquellos chicos nacidos a partir del 1º de octubre de 2013. "Nos pone orgullosos decir que son muy pocos países que tienen dos dosis de vacuna contra la varicela y la Argentina pasará a ser uno de ellos", remarcó Penovi al tiempo que señaló la importancia de que los niños tengan la cobertura de vacunas completa "para que no se enfermen los adultos". En tal sentido, indicó que, si bien la varicela es una enfermedad benigna de la infancia, hay un porcentaje mínimo entre un 5 y 10% que pueden tener complicaciones. También lo pueden sufrir los pacientes inmunodeprimidos y los adultos. "El virus varicela se contagia de persona a persona y al tener un amplio margen de vacunación evitamos la desimanación de esta enfermedad. Argentina logró con una sola dosis una cobertura del 80%, lo que significa que con una más hay muy pocas posibilidades de contagios", concluyó. La vacuna se aplica en el vacunatorio del Hospital Municipal San José atiende de lunes a viernes de 8 a 15:30 y los sábados de 8 a 10:30 y los Centros de Atención Primaria para la Salud (CAPS), de lunes a viernes de 8 a 16, y los sábados de 8 a 10:30. VACUNA CONTRA EL SARAMPIÓN Atento a la epidemia de sarampión que atraviesa Brasil, Penovi también resaltó la importancia de que los adultos mayores nacidos después del año 1965 cuenten con dos dosis de triple o doble viral. "De no ser así -indicó- los invitamos a acercarse al hospital o los CAPS para vacunarse para estar cubiertos. Más aún aquellas personas que van a viajar al norte o sur de Brasil o a Cataratas del Iguazú, Misiones, por la gran cantidad de tráfico de regiones que sucede. Lo ideal es aplicarse la vacuna 15 días antes de viajar", finalizó..

