» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Alejandro Albamonte es el DT elegido por Puerto Nuevo













ALEJANDRO ALBAMONTE, NUEVO ENTRENADOR DE PUERTO NUEVO.

El Portuario oficializó al reemplazante de Gastón Dearmas. "Agradezco toda la confianza que me dieron", manifestó el flamante entrenador del Auriazul. El último día de 2021 trajo para el pueblo de Puerto Nuevo una noticia clave para el 2022: Alejandro Albamonte (59 años) fue confirmado como nuevo entrenador del plantel de Primera División. De esta manera se convirtió en el sucesor de Gastón Dearmas, quien el pasado lunes comunicó que no iba a seguir en el cargo después del histórico ascenso logrado a la Primera C. "Agradezco toda la confianza que me dieron desde Puerto Nuevo", señaló en un video difundido a través de las redes sociales de la institución. "Estoy seguro que, junto a mi cuerpo técnico, voy a estar a la altura de las circunstancias", agregó. Albamonte tiene una amplia relación con el fútbol. Ha sido entrenador de Deportivo Armenio, integró cuerpos técnicos de Edgardo Bauza y Miguel Ángel Russo y también trabajó en las divisiones inferiores de Boca Juniors. Y al mismo tiempo es preparador físico, periodista deportivo, escritor, docente y psicólogo social. "Para mí trabajar en el fútbol de Argentina, en cualquiera de sus categorías, es un desafío muy importante, como trabajar en la Selección Argentina. Considero que el fútbol es uno solo", remarcó en ese sentido. Ahora, el desafío de Albamonte será el rearmado del plantel del Portuario de cara a una categoría profesional como la Primera C. En ese sentido, el Auriazul ya sabe que no contará con Ezequiel "Noni" Ramón (su destino estaría en Central Córdoba de Santiago del Estero), mientras en el rubro incorporaciones habría conversaciones avanzadas con Villa Dálmine para sumar juveniles que llegarían a préstamo al barrio Don Francisco.

ALBAMONTE SERÁ EL NUEVO D.T. DE PUERTO NUEVO.

#Adelanto 02/01/2022 · 08:55 Hs.

Domingo 2 de Enero de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13274 - Edición 32 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D