Los Bomberos trabajaron hasta el último minuto del año 2021

Fue por un principio de incendio en Las Acacias, durante la noche del 31. Los moradores no estaban en la vivienda. Dos móviles de Bomberos Voluntarios acudieron al barrio Las Acacias pasadas las 22 del 31 de diciembre a raíz de un principio de incendio que se había originado en el primer piso de una vivienda de San Martín esquina José Hernández. Los moradores no se encontraban presentes cuando los vecinos notaron la anomalía y convocaron a los servidores públicos. Luego de que fuera controlado, se supo que el siniestro se inició con el recalentamiento de un alargue que alimentaba un ventilador que quedó encendido, y así entró en combustión uno de los colchones de la habitación que se encuentra en el primer piso.

#Ahora principio de incendio en una vivienda de Barrio Las Acacias. San Martín y José Hernández. Aparentemente un ventilador se recalentó, se prendió fuego y agarró un colchón, no llegando a afectar el cielorraso. Un joven lo sacó. Bomberos móviles 48 y 41. CP zona 7 pic.twitter.com/v0rOUqsbjn — Daniel Trila (@dantrila) January 1, 2022