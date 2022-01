» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/ene/2022 de La Auténtica Defensa. El año récord de las criptomonedas: balance y proyecciones para el 2022







El universo de las monedas digitales ganó mucho terreno en el 2021. El balance del año y las perspectivas para el próximo calendario en la opinión de especialistas. Las criptomonedas tuvieron un destacado desempeño durante el 2021. Los máximos históricos de las principales divisas digitales, la aceptación de un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin en EEUU o la entrada en vigencia de la misma como moneda de curso legal en El Salvador han conformado los puntos altos del año para la industria. De acuerdo a la Real Academia Española y a la agencia de noticias EFE, criptomoneda fue una de las palabras del año, lo que demuestra el impacto y la influencia que tuvo el desarrollo del mundo cripto durante los últimos doce meses. Observando en retrospectiva el comportamiento de la cotización de las monedas digitales, el Director General Latam de Binance, Maximiliano Hinz, calificó el desempeño de las criptomonedas durante el 2021 como "indudablemente bueno", señalando que "si tomamos como referencia los precios de Navidad del 2020, Bitcoin estaba en unos US$23.000, Ethereum en US$630, Binance Coin en US$34, hoy las mismas criptomonedas (las 3 de mayor capitalización actualmente) están en torno a los 47.000 dólares para BTC, 3700 para ETH y 520 para BNB". Al respecto, Hinz señala que "con eso podemos ver que la moneda más conservadora de todas, Bitcoin, ha tenido un incremento de un 100% en un año, y proyectos como Ethereum o BNB han subido más de 500% o 1500%. Si nos vamos a proyectos más pequeños, los crecimientos son aún mayores, pero a medida que aumenta la potencial ganancia, también aumenta el riesgo". Para Maximiliano Durso, parte de la Comunidad Networking CriptoWorld, "en tanto y en cuanto la gente migre a las criptomonedas el balance va a ser positivo" y señaló que los compradores buscan monedas digitales para alternar con el dólar, particularmente aquellas que "siguen el mismo patrón de la divisa estadounidense, para refugiarse ahí con el objetivo de no perder el poder adquisitivo de la moneda y como alternativa de inversión". A principios de año se había instalado la expectativa de que el Bitcoin alcance el valor de 100 mil dólares, pero finalmente el máximo histórico de la criptomoneda líder fue de US$68.500 el 9 de noviembre. El directivo consideró que "tratar de predecir el precio de un activo es muy difícil, ya que cualquier tipo de análisis se hace sobre la base de información pre existente", sin embargo indicó que "nadie puede negar que el desempeño de Bitcoin como activo durante el 2021 ha sido de las opciones más rentables, es difícil pensar en otro instrumento de características similares que pueda ofrecer un 100% de ganancia en un año". En el ámbito nacional la industria ha crecido fuertemente en el último tiempo, y ha funcionado como alternativa a las limitaciones impuestas sobre la economía local. "En Argentina el ecosistema se ve favorecido por la coyuntura económica: ante la elevada inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo del peso argentino, muchos intentan refugiarse en el dólar. Sin embargo, además de la inflación, en Argentina hay una innumerable cantidad de restricciones cambiarias que impiden el acceso al dólar. Eso lleva a que las personas se han volcado casi masivamente a la compra de criptomonedas, procurando que sus ahorros no se desvaloricen" expresó Marcos Zocaro, tributarista experto en criptomonedas y autor de Manual de criptomonedas. "Paralelamente, muchas fintech locales también han facilitado el acceso de las personas al uso de criptos, como el famoso caso de las tarjetas prepagas que utilizan criptomonedas (Lemon y Buenbit)", completo Zocaro.

