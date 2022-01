» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Las billeteras virtuales deberán encajar la totalidad de los fondos de sus clientes







Así lo informó el BCRA. Previo a esta medida se encontraban en cuentas a las vistas bancarias y ahora pasan a la autoridad monetaria. No afecta la operación diaria. El Banco Central de la República Argentina dispuso que desde hoy que el 100% del dinero depositado por billeteras virtuales en entidades financieras sean depositadas como encaje en la autoridad monetaria. Cabe mencionar que a los fines de la operatoria diaria de los clientes esta medida no produce ningún cambio y los fondos siempre permanecen a disposición de sus titulares. Para su operación, las conocidas como fintech debían mantener el dinero de sus clientes en una cuenta a la vista de una entidad bancaria, con lo cual se habían abierto nuevos canales de negocios. Con esta medida la totalidad de esos fondos deberá ser depositada como encaje en el Banco Central y priva a las entidades virtuales de una mejor explotación financiera de los mismos. En un comunicado de prensa, la autoridad monetaria afirmó que la medida es "para preservarlos de contingencias y garantizar que estén siempre a disposición de los y las ahorristas". El BCRA argumentó que "estas cuentas son de carácter transaccional" y la medida otorga "mayor transparencia y seguridad".



