» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Argentina es uno de los países más atacados por ciberdelincuentes en Latinoamérica







Los países con más IP´s registradas desde las que salen los ataques son Lituania, Estados Unidos, China y Rusia. Argentina tiene sólo un 0.3% de las 4 billones de IP´s públicas asignadas en el mundo, pero el tráfico de ataques y escaneo de vulnerabilidades fue diez veces superior a ese porcentaje en el período julio-septiembre de este año, cuando llegó a 2.9%. El porcentaje, no obstante, había sido superior entre enero y junio de 2021, cuando llegó a 3,7%. De acuerdo con un informe de ciberseguridad titulado "Cómo cambiaron los ciberataques a nivel global durante 2021", los especialistas coinciden en que las causas del fenómeno pueden ser múltiples y que el escaneo es un relevamiento de los niveles de seguridad y de las oportunidades de brecha que se pueden encontrar -en este caso- en las IP´s y los puertos. Ese trabajo es realizado por bots programados para revisar un listado de IP´s y dar cuenta de sus vulnerabilidades. Otra revelación del informe -como ya lo indicaba la tendencia impuesta por la pandemia en 2020- destaca que los tres puertos más atacados y con mayor escaneos de vulnerabilidades siguen siendo los de acceso remoto (puertos 5900, 22 y 3389), un fenómeno que se afianza con la consolidación del teletrabajo. Los países con más IP´s registradas desde las que salen los ataques son Lituania, Estados Unidos, China y Rusia. La investigación, realizada por expertos de la empresa de ciberseguridad internacional F5, aclara que "el país de origen de un escaneo de vulnerabilidades no implica que las manos en el teclado estén en ese mismo territorio". Los especialistas advirtieron en el informe que los ciberataques por medio de phishing y fraude continúan siendo los métodos más utilizados para cometer delitos informáticos de manera global. En Argentina, en los últimos tiempos se registraron ataques en los que se utilizó información sobre la pandemia, vacunación y servicios sanitarios para acceder a dispositivos y obtener credenciales. Los cibercriminales también engañan ofreciendo beneficios, servicios o anuncios de marcas, empresas o entidades bancarias reconocidas.



P U B L I C I D A D