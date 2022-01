Bifurcaciones que han hecho historia

P U B L I C







Forzando las analogías, en programación se llama fork: una bifurcación del proyecto original en dos o más variantes. Los emprendedores le llaman pivotar. En biología evolutiva suele darse una mutación, y en virología una variante, como el ómicron. Tengo la teoría de que los conceptos y las instituciones evolucionan, incluso lo hacen mucho mejor que los seres vivos. El ser humano, cada individuo, evoluciona; pero no su cuerpo sino su mente conceptual. La evolución de los seres vivos biológicamente hablando puede tardar cientos o miles de años, sin embargo los conceptos y las instituciones creadas por los seres humanos crecen, evolucionan, mutan, se bifurcan, pivotan o mueren y en algunos casos hasta pueden trascender a sus creadores. Las empresas, como todas las creaciones intangibles que realizamos los seres humanos, también son instituciones. Los procesos evolutivos de tales creaciones, en especial en las últimas décadas -gracias a la tecnología-, son cada vez más acelerados. Tal vez consciente de ese proceso Eric Ries creó en 2008 el método Lean Startup, que a grandes rasgos busca evolucionar y si es necesario frustrar el emprendimiento o startup lo más rápido posible, paradójicamente para evitar el fracaso. Es que la evidencia del inminente fracaso permite pivotar a tiempo, hacer un fork o bifurcación del proyecto, derivando en una mutación o variante que se adapte mejor a la realidad funcional del cliente al que pretende servir. Peter Belohlavek en su teoría unicista de la evolución advierte que los conceptos y por ende las instituciones, tienen un propósito, una línea de acción para cumplir con el propósito y un principio de conservación. No existe institución sin un propósito. A la vez, cuando el propósito por alguna razón deja de cumplirse, la institución se vuelve obsoleta. Tendrá la opción entonces de sanearse y volver a cumplir con el propósito, o terminará mutando en un engendro al que no podrá llamarse institución. El concepto de república, desde su creación por Platón en el año 370 AC ha evolucionado. Tal es así que el tipo de república nacida tras la revolución americana (1775-1783) no es la misma que aquella nacida tras la revolución francesa (1789-1799). Ambas revoluciones, la americana y la francesa, a pesar de distanciarse entre si unos pocos años, forman parte de la misma bifurcación derivada del concepto original de república. Mientras en el 1775 americano nace la república del Rule of Law, lo que significa: un gobierno de leyes y no de hombres, basada en el liberalismo de John Locke; en el 1789 francés nace la república del igualitarismo y el contrato social, basada en el pensamiento de Rousseau. Ambas utilizando el concepto de libertad, pero filosóficamente muy diferentes. Mientras la americana es individualista, la francesa tiende a ser colectivista. Podría identificar decenas de ejemplos de bifurcaciones ocurridas a lo largo de la historia. En 1949, tras el final de la segunda guerra mundial, Alemania se bifurca naciendo la República Federal Alemana (libre u occidental) y la República Democrática Alemana (socialista u oriental), más conocida ésta última por el tristemente célebre Muro de Berlín, mediante el cual el gobierno encerró por 28 años a sus ciudadanos. Un año antes, en 1948 se bifurcan las Coreas, resultando la República Popular Democrática o del Norte (bajo el poder soviético) y la República de Corea o del Sur (bajo el protectorado de EEUU). Nótese que en todos los casos, sine qua non, los modelos socialistas necesitan retener a sus propios ciudadanos por la fuerza dentro del territorio; mientras que en las repúblicas liberales florece el capitalismo, crece la economía y los ciudadanos disfrutan de sus libertades. Los motivos que originan las bifurcaciones o mutaciones pueden ser filosóficos, económicos, políticos, o de otra índole; pero sólo la perspectiva histórica los dejará en claro. En una bifurcación nacen dos o más proyectos diferentes, mientras que al pivotar se da una mutación del mismo proyecto. La variante en cambio nace de un proyecto pero se "autopercibe" autónoma, es decir, pretende ser a todas luces diferente; tal el caso de la Blockchain Cardano, cuyo fundador Charles Hoskinson había sido co-fundador de Ethereum junto a Vitálik Buterin. Diferencias filosóficas y funcionales hicieron que Hoskinson se abriera para crear su variante de blockchain, llamada Cardano. Una bifurcación suele ocurrir por decisiones tomadas a consciencia, para evolucionar. Sin embargo, hay ocasiones en que las circunstancias son tiranas y obligan a un desenlace. Tal fue el caso de La Defensa Popular, que en 1977 "merced a la presión militar y la complicidad de algunos civiles", se despojó a Víctor Sánchez de su medio, derivando meses más tarde gracias a su resiliencia, en el diario La Auténtica Defensa que hoy conocemos.