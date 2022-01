» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Soledad Alonso votó positivamente la enmienda que permitirá a Sebastián Abella postularse a intendente en 2023







"En política hay que saber separar muy bien lo personal, de lo político propiamente dicho. Cuando se vota, no se trata de una competencia entre personas, sino de modelos de gestión a cambiar y siempre con una mirada constructiva", señaló la diputada provincial de nuestra ciudad. Este último martes 28 de diciembre la legislatura provincial aprobó la enmienda a la ley provincial promulgada durante la gestión de María Eugenia Vidal, que impide a los Intendentes bonaerenses ser reelectos por más de dos mandatos consecutivos. De hecho, la norma generó previamente que una veintena de intendentes en ejercicio tomaran licencia a fines del 2021, en línea con la jurisprudencia que señala que si dejaban sus municipios antes del 10 de diciembre, no computaría este mandato como completo por lo que podrían volver a candidatearse en el 2023. Por ejemplo, ese fue el caso de los intendentes vecinos de Escobar y de Zárate, ambos integrantes del Frente de Todos: Ariel Sujarchuk pidió licencia para pasar a hacerse cargo del ente que controla la Hidrovía; mientras que Osvaldo Cáffaro hizo lo propio para pasar a asumir como coordinador de programas en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. También hubo casos similares del lado de Juntos por el Cambio: el más emblemático fue el de Jorge Macri, quien dejó de ser Intendente de Vicente López para migrar a Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio el voto estuvo dividido en La Plata, en ambas bancadas provinciales de Diputados y Senadores predominó el voto favorable a la reelección de los jefes comunales elegidos en 2015, dado que la norma de Vidal fue puesta en vigencia luego de que iniciara el período de mandato. De esta manera, el intendente Sebastián Abella quedó habilitado para presentarse a un tercer mandato consecutivo en 2023, ya que se toma como primero el iniciado en 2019. En ese sentido, vale decir que la diputada provincial de nuestra ciudad, Lic. Soledad Alonso, fue una de la legisladora del Frente de Todos que votó afirmativamente la enmienda. Consultada al respecto, y en alusión a que su voto favoreció a Abella quien representa a otra fuerza política, señaló: "En primer lugar, nobleza obliga: la ley fue sancionada luego de que se iniciara el mandato 2015-2019 de los intendentes bonaerenses, lo cual generó jurisprudencia al respecto en términos de la cuestionable retroactividad de la norma. De hecho, durante la votación en La Plata, no hubo unanimidad de criterio, incluso dentro de Juntos por el Cambio. En segundo lugar, si bien mi fuerza política tiene una natural y esperable vocación de poder con respecto a gobernar Campana yo ni nadie debería levantar la mano especulando políticamente o por una cuestión personal. De hecho, como vecina de Campana, por supuesto que tengo mi corazón acá y voy a mover todo lo que esté a mi alcance para que mis vecinos sean tenidos en cuenta. Pero también tengo que pensar en la primera sección electoral, y en todos los bonaerenses en general, sin distinciones. Desde ese lugar, y ya hablando de una posible candidatura de Sebastián Abella en el 2023 no veo cuál es el problema… en política hay que saber separar muy bien lo personal, de lo político propiamente dicho. Cuando se vota, no se trata de una competencia entre personas, sino de modelos de gestión a cambiar y siempre con una mirada constructiva. Es decir, lo que está bien se continuará y se intentará mejorarlo si es el caso. Y lo que está mal, hay que corregirlo siempre pensando en lo mejor para la ciudad y los vecinos. Por ejemplo, para mí es impensado lo prolongado y ya sin sentido del conflicto salarial que el Intendente sostiene con los trabajadores municipales de Campana; o la prácticamente nula radicación industrial que tuvo nuestro distrito en estos años de abelismo, cuando sabemos que tenemos una posición privilegiada en términos logísticos. Sin embargo, ya nadie puede negar que hemos perdido a manos de municipios vecinos la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo y de calidad ¿Por qué será?".

