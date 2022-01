P U B L I C







Todo ser humano en algún momento de su vida siente deseo de reencontrarse con Dios, porque va comprendiendo que esa crisis que sufrimos se debe al alejamiento de Dios; va entendiendo que Él es su padre y que tenemos necesidad de Él. La Biblia explica que: Dios ha determinado un día en el cual llevará a cabo el juicio, "está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio" (Hebreos 9:27). Este se llevará a cabo por causa del pecado "Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios" (Romanos 3:23). La salvación del alma es un regalo de Dios, y no se alcanza mediante esfuerzo humano (obras). Solo Dios podía regalarnos la salvación. "Y si es por gracia, ya no es por obras" (Romanos 11:6) A Dios no le disgustan las obras de la vida cotidiana, al contrario, solo que ellas no pueden quitar la barrera (pecado) que nos separan de Dios. La salvación se obtiene sólo por la fe, pero fe depositada no en nuestras obras sino en la completa obra de Cristo, ella quita el pecado que nos separa de Dios. "Jesucristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado" (Hebreos 9:26). Su sangre puede quitar de en medio el pecado: "nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre" (Apocalipsis 1:5). "Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él (Jesús) se acercan a Dios" (Hebreos 7:25). Debemos llegar a Dios por el medio que Él ha establecido. Dijo Jesús; "Yo soy el camino, ….. nadie viene al padre, sino por mí´´ (Juan 14:6). "Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios". (Juan 3:19-21) Invite a Jesús a ser su salvador, pídale a Jesús que lo salve de la condenación: haga una oración (con sus palabras) parecida a esta; "Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que solo tu sangre puede limpiar mis pecados. Entra en mi corazón, te recibo como mi único y suficiente salvador, amén". ¿Quieres saber más y/o tener un reencuentro con Dios? Busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce

Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar