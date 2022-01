» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Provincia:

La actividad minera ya supera los niveles de 2019 y se encamina a ser la mejor desde 2015







(Por InfoGEI) - Los datos generados a partir de los indicadores de la Subsecretaría de Minería provincial, unificados en la denominada Producción Transportada de Minerales (PTM) son reflejo del crecimiento. Entre enero y noviembre de 2021 se observa un aumento del 46% en comparación con 2020 y las más de 19.920.000 toneladas transportadas en esos once meses indicarían que la Provincia superará los 20 millones transportadas en 2017 y 2018. El 2021 ha presentado en los meses de marzo, junio y noviembre, momentos de aumento de producción intermensual mayores al 15% y disminuciones que no representan grandes caídas, reflejando la recuperación sostenida más allá de las variaciones propias de cada mes en función de las características de la actividad. La variación de la PTM entre 2020 y el 2021, en cambio, presenta grandes modificaciones en la mayoría de los minerales, pudiéndose observar en algunos casos que el crecimiento estuvo cerca del 100% y hasta alcanzó casi el 200% en el caso del destape de cantera, lo que se explica por las nuevas adjudicaciones otorgadas a Productores Mineros en la zona centro durante el 2021. La actividad minera en la Provincia alcanzó en noviembre las mejores cifras de los últimos 24 meses, al llegar a las 2.187.674 toneladas transportadas de minerales, donde el granito triturado reflejó la mayor producción, como sucede históricamente. Atrás lo siguen los suelos seleccionados, tosca, greda y las arcillas varias. También las arenas de ríos, que no son uno de los productos mineros de mayor relevancia en la Provincia, registraron alzas en los registros de más del 200% en el mes de noviembre con relación al mismo periodo del 2020. Lo que demuestra el aumento que viene teniendo durante este 2021, fundamentalmente por el refuerzo de la fiscalización en la zona norte de la Provincia. La región centro continúa liderando el ranking minero bonaerense y representa casi el 90% del total que se transporta en la Provincia. Allí, el municipio de Olavarría ha sido el de mayor actividad minera producida-transportada durante el 2021, representando más del 40% del total de la producción anual, con un aumento del 51% en relación con el 2020.



