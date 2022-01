» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Liga Campanense:

Hoy se juegan las semifinales del “Torneo 90 Años" de Primera División







Será en Otamendi. A las 16.00 se medirán La Josefa y Defensores de La Esperanza. Y a las 18.00 chocarán Desamparados y Deportivo San Felipe. Este domingo 2 de enero se conocerán a los dos finalistas del "Torneo 90 Años" de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Será luego de que se disputen las dos semifinales que fueron programadas en cancha de Otamendi FC. La primera comenzará a las 16.00 horas: La Josefa vs Defensores de La Esperanza. Y posteriormente, a las 18.00, se jugará la segunda: Desamparados vs Deportivo San Felipe. En los Cuartos de Final, instancia que se desarrolló el pasado sábado 18 de diciembre, Defensores de La Esperanza venció 3-1 a El Junior, mientras La Josefa superó 1-0 a Albizola. Mientras Desamparados le ganó 3-1 a Del Pino y Deportivo San Felipe derrotó por el mismo marcador a Otamendi.

