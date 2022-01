» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Liga Campanense:

El Defe superó en definición por penales a La Josefa tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, mientras el Aurinegro derrotó 3-1 a Desamparados en la otra semifinal. Hoy se confirmaría cuándo y dónde se jugará la final. El "Torneo 90 Años" de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol ya tiene a sus dos finalistas: Defensores de La Esperanza y Deportivo San Felipe consiguieron el domingo su pase al partido que definirá al campeón del certamen. Así, en el encuentro por el título estarán frente a frente dos equipos que compartieron la Zona E de la fase de grupos. De hecho, en el debut de ambos se enfrentaron entre sí e igualaron 2-2. Ahora volverán a verse las caras, pero en el último partido del campeonato y con el premio mayor esperando por el vencedor. El domingo en cancha de Otamendi, el Defe se clasificó a la final luego de superar en la definición por penales a La Josefa. En el tiempo regular empataron 2-2, en un partido que arrancó favorable al Verdinegro, que se fue al descanso 1-0 arriba (gol de Sergio Robles) y con un hombre más por la expulsión de Iván García. Luego, en el complemento, logró ampliar la ventaja por intermedio de Facundo Fernández, pero para entonces ya jugaba también con diez futbolistas por la roja que vio Javier Tejera. Posteriormente, el experimentado Julio Serrano también se fue antes de tiempo a los vestuarios y, así, La Josefa pasó a jugar con un hombre más. El descuento llegó por intermedio de un penal convertido por Pablo Tornatori y la igualdad fue obra de Gonzalo Maidana, con un remate cruzado que se hizo inatajable para Guillermo Friedrich. Con el 2-2 al pitazo final, ambos equipos se prepararon para los penales. Y lo hicieron de manera sobresaliente: las primeras cinco ejecuciones de cada uno terminaron en el fondo de la red. Luego, Fidel Cantero puso el 6-5 a favor de Defensores de La Esperanza e, inmediatamente después, Friedrich contuvo el remate de Martín Queipo y desató el festejo Verdinegro. En la segunda semifinal, también en cancha de Otamendi, Deportivo San Felipe le ganó 3-1 a Desamparados en otro duelo de equipos que partieron desde la Zona E. De esta manera, el Aurinegro se tomó revancha de la derrota que había sufrido en la fase de grupos. Sanfe se puso en ventaja en la primera mitad con una gran resolución de Jonathan Nauberg (bajó un centro con el pecho y después ensayó una volea que se metió junto a un palo). Y en el complemento, el mismo Nauberg amplió diferencia con un brillante tiro libre. Pero Desamparados, la gran revelación del torneo, no se entregó y llegó al descuento por intermedio de su capitán, Braian Martínez. Sin embargo, no le alcanzó. Encima, Mauro Pacheco (con un lejano tiro libre que le picó sorpresivamente al arquero rival) volvió a estirar la ventaja para el 3-1 que terminaría llevando a San Felipe a la final. Según se informó desde la organización de este "Torneo 90 Años", este martes se definiría el día, el horario y el escenario de la gran final que coronará al primer campeón de la Liga Campanense desde que Atlético Las Campanas se consagrara bicampeón a finales de 2019.

EL FESTEJO DE LOS JUGADORES DEL DEFE TRAS VENCER A LA JOSEFA EN LOS PENALES.





SAN FELIPE CONTÓ CON UN GRAN ACOMPAÑAMIENTO EN LA SEMIFINAL DISPUTADA EN OTAMENDI.





LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ DEFENSORES DE LA ESPERANZA EN SEMIFINALES. TERMINÓ CON DOS HOMBRES MENOS POR LAS EXPULSIONES DE JAVIER TEJERA Y JULIO SERRANO.





LOS GOLEADORES DE SAN FELIPE EN LA SEMI: MAURO PACHECO FELICITA A JONATHAN NAUBERG, AUTOR DE UN DOBLETE. PRIMERA SEMIFINAL DEFENSORES DE LA ESPERANZA (2): Guillermo Friedrich; Manuel Soraire, Sergio Robles, Martín Álvarez, Tulio Barrios; Joel Cerrudo, Fidel Cantero, Julio Serrano, Javier Tejera; Thomas Solis y Facundo Fernández. DT: Cristian Tejera. SUPLENTES: Ignacio Moraña, Ariel Francovich, Faustino Oroná, Samuel Fleitas, Marcelo Cabral, Emiliano Servin y Alan Martínez. LA JOSEFA (2): Ezequiel Urbina; Paulo Gauta, Sebastián Nicolin, Lucas Quiroga, Gonzalo Maidana; Facundo Rambaud, Pablo Queipo, Pablo Tornatori, Agustín Martínez; Fernando Criado e Iván García. DT: Marcelo Tornatori. SUPLENTES: Facundo Rodríguez, Néstor Migueles, Alan Martínez, Lucas Berra, Diego Queipo, Mauricio Acosta y Gustavo Sosa. GOLES: PT Sergio Robles (DEF). ST Facundo Fernández (DEF); Pablo Tornatori, de penal (LJ); y Gonzalo Maidana (LJ). EXPULSADOS: PT Iván García (LJ). ST Javier Tejera (DEF) y Julio Serrano (DEF). CANCHA: Otamendi FC. PENALES (DEFENSORES 6-5): Para Defensores de La Esperanza convirtieron Barrios, Francovich, Cerrudo, Friedrich, Fernández y Cantero. Y para La Josefa marcaron Tornatori, Nicolin, Quiroga, Martínez y Criado, mientras la ejecución de Queipo fue desviada por Friedrich. SEGUNDA SEMIFINAL DEPORTIVO SAN FELIPE (3): Francisco Rapuzzi; Walter Silva, Fabricio Sánchez, Francisco Zalazar, Juan Morales; Kevin Silva, Mauro Pacheco, Pablo Di Luca, Nicolás Machado; Jonathan Nauberg y Brian Pérez. DT: Ángel Arriola. SUPLENTES: Hugo Ávalos, Matías Revainera, Juan Rodríguez, Alexis Dinter, Ulises Sánchez y Santiago Álvarez. DESAMPARADOS (1): Alexis González; Miguel Ángel Sánchez, Fernando Sena, Matías Martínez, Luis Acosta; Gustavo Folguera, Rodrigo Reggini, Félix Mansilla; Isaías Argüello, Franco Villegas y Braian Martínez. DT: Ramón Córdoba. SUPLENTES: Facundo Zárate, Gonzalo Espíndola, Enzo García, Geremías Córdoba y Paul González. GOLES: PT Jonathan Nauberg (SF). ST Jonathan Nauberg (SF), Braian Martínez (DES) y Mauro Pacheco (SF). EXPULSADOS: Matías Revainera (SF); Gonzalo Espíndola (DES). CANCHA: Otamendi.

