Año Nuevo: no se registraron heridos por pirotecnia en el hospital

El Municipio informó que la guardia del hospital San José no registró ingresos de vecinos con lesiones por el uso de pirotecnia durante la celebración de la llegada del 2022. Tal como ocurrió en Navidad, durante Año Nuevo no hubo heridos por el uso de pirotecnia en el Hospital Municipal San José. Así lo informó la Secretaría de Salud atento a los registros de la guardia del nosocomio local en las primeras horas del 2022. En este marco, sí se brindó atención a una persona con herida de bala y varios politraumatizados.

La guardia del hospital no recibió heridos por pirotecnia en Año Nuevo