» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/ene/2022 de La Auténtica Defensa. En Capitán Sarmiento eliminaron 109 tasas y el Municipio recaudó más







El intendente Javier Iguacel realizó una reforma de la política tributaria y lejos de disminuir el financiamiento de su gobierno, elevó la cobrabilidad tributaria al 98 por ciento. Los vecinos de Capitán Sarmiento pagan 109 tasas menos: así lo decidió el intendente Javier Iguacel al detectar percepciones "complejas y tan burocráticas" que afectaban el desarrollo económico y laboral de su distrito. Y lejos de acotar las fuentes de financiamiento de su gobierno, llevó la cobrabilidad tributaria hasta el 98 por ciento. Capitán Sarmiento es un pueblo agropecuario situado sobre la ruta 8 a 85 kilómetros de Campana y, al igual que nuestra ciudad, está gestionada por Juntos por el Cambio: Iguacel es su jefe comunal desde 2019, tras haberse desempeñado como ministro y luego secretario de Energía de la Nación durante el macrismo. Hace algún tiempo y en diálogo con una radio porteña, el jefe comunal contó cómo fue que se enteró de la existencia de tributos que consideró injustos y se propuso "tachar". "Al poco de asumir, un vecino vino enojadísimo porque no quería pagar la tasa de publicidad que le cobraban todos los años para poder habilitarle el local", relató el intendente, quien aseguró que no podía creer que el pago fuera por la marquesina instalada en su propio negocio. "Pedí la Fiscal Impositiva, me asusté con el Libro Gordo de Petete que era, y tenía razón". Iguacel señaló que dicha tasa "obviamente fue eliminada". Pero la reforma tributaria recién empezaba. "Acá se seguía pagando -creo que como en todos los municipios- la guía de hacienda, algo que inventó Rosas cuando se cerraba el ganado a caballo. Una vergüenza: ya lo productores ganaderos pagan la tasa vial", comentó el jefe comunal. Así fue como fue suprimiendo "cada tasa que no sea justa, que no sea simple y que no sea fácil". Hoy en Capitán Sarmiento y de acuerdo a la experiencia contada por Iguacel, no se pagan las patentes de las motos, la venta ambulante de baterías recicladas no tiene tasa "por ser un servicio al medioambiente" y se dejó de abonar el derecho a construcción de viviendas particulares. También se implementó un sistema de segregación domiciliaria de residuos que le permitió al Municipio ahorrarse el despacho al CEAMSE y a su vez crear una cooperativa con 28 trabajadores que venden 23 productos reciclados para pagarse los salarios y además entregar el 40% de las ganancias restantes al financiamiento del hospital público. "Los políticos tradicionales creen que por poner más tasas la gente va a pagar más y no es así", remarcó Iguacel. Según el intendente de Capitán Sarmiento, los resultados de su política tributaria le dieron un impulso económico al distrito en medio de la pandemia, fomentando la habilitación de 130 "comercios, emprendimientos y pequeñas unidades productivas" y elevando la cobrabilidad al 98 por ciento. "Bajar impuestos es darle poder a la gente", sostuvo el jefe comunal.

Capitán Sarmiento es un pueblo agropecuario situado sobre la ruta 8 a 85 kilómetros de Campana





El intendente Javier Iguacel realizó una reforma de la política tributaria y lejos de disminuir el financiamiento de su gobierno, elevó la cobrabilidad tributaria al 98 por ciento.



P U B L I C I D A D