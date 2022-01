» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

4 de Enero de 2022









OPERÓ A LA BAJA En el primer día hábil de 2022 el dólar blue operó en baja desde el inicio de la jornada y cerró a $206, disminuyendo la brecha cambiaria con la cotización oficial a 99,8%, dado que ésta se mantuvo sin cambios. El dólar informal había cerrado 2021 a una cotización de $208, acumulando una suba de 25%, y en el inicio del nuevo período recortó 1 punto.En cuanto a las cotizaciones ligadas a la actividad financiera, el contado con liquidación subió $2,71 a $207,78, mientras el Bolsa o MEP, cayó $ 0,27 a $199,03. En el mercado mayorista, la cotización de la divisa norteamericana quedó sin cambios en $102,72. En el minorista, la divisa se vendía a $107,12, según el promedio que realiza el Banco Central entre las entidades financieras. En tanto, el dólar solidario o ahorro se ubicó en $177,79 vendedor, también en promedio. MÁS RECAUDACIÓN Entre enero y diciembre la recaudación acumuló $ 11.004.880 millones, lo que representó un incremento del 65,9% respecto del saldo del 2020, informó el Ministerio de Economía. La cartera que conduce Martín Guzmán indicó que el resultado anual y la suba del 73,6% de diciembre responden "a la consolidación de la recuperación económica". De esta forma la recaudación superó por unos 15 puntos la inflación del 2021 que se conocerá la semana próxima pero que se estima se ubicará en torno al 51% interanual. Además destacaron el sostenimiento del crecimiento real de la recaudación lo largo de todos los meses del año y la "fuerte aceleración del crecimiento de tributos asociados a la actividad económica con un incremento del 71,1% interanual". DE CULPOSO A DOLOSO José Carlos Olaya González, el conductor que atropelló y mató a la ciclista en los bosques de Palermo el domingo pasado, será indagado este martes y luego seguirá detenido. Fuentes judiciales informaron que la fiscal Natalia Pla, de la Unidad fiscal Norte, evalúa por estas horas agravar la acusación de un delito culposo por el cual está acusado ahora a uno de índole dolosa, lo que se traduce en el agravamiento de la acusación. Por ello, se estima que tras la indagatoria y más allá que la fiscal cuenta con cinco días, pedirá la preventiva del joven. Eso será definido por la jueza de la caso. Sobre el conductor, que se comprobó circuló a gran velocidad, se sabe por la declaración de las dos jóvenes acompañantes, que testificaron, que él había consumido una cerveza y marihuana. Olaya González se confirmó luego por pericias la presencia de marihuana en su cuerpo. Por ahora está detenido, pero no es el único puesto que hay otros tres detenidos que tras el accidente lo pasaron a buscar en una camioneta por el lugar y se fugaron. PLANES DE VUELO Aerolíneas Argentinas advirtió que debido al fuerte aumento de los contagios de Covid-19 que alcanza también al personal de la línea aérea de bandera, sus vuelos pueden sufrir "demoras, modificaciones o cancelaciones". Así lo indicó a través de su cuenta de Twitter el presidente de la empresa, Pablo Ceriani, quien expresó: "Debido a la nueva ola de contagios que estamos viviendo en todo el país, que también afecta al personal de Aerolíneas, queremos informar que nuestras operaciones pueden sufrir demoras, modificaciones y/o cancelaciones". De esta manera, los pasajeros que tengan que salir o volver al país podrían ver afectados sus planes por el impacto de los contagios entre el personal de la aerolínea, pese a que no hay cancelaciones programadas de vuelos como ocurrió durante la ola anterior de la pandemia de coronavirus, según aclaró la empresa.

