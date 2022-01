» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Todo lo que hay que llevar al salir de viaje







Papeles, documentación y elementos de seguridad: Axion energy publicó una guía de lo que no puede faltar antes de salir a la ruta. Con la llegada del verano, la temporada más elegida por los argentinos para vacacionar, las rutas del país hacia destinos turísticos colapsan de vehículos. Uno de los daños colaterales de esta coyuntura son los accidentes de tránsito que, además de generar víctimas y heridos, provocan gastos innecesarios a los conductores. Según la Asociación Civil Luchemos por la Vida, nada menos que US$ 10.000 millones son los gastos materiales de los accidentes. Prepararse para la travesía, aunque no sean muchos kilómetros, es una forma de viajar seguros. Así lo comenta "En Movimiento", el portal de noticias de AXION energy, que tomó contacto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desde donde remarcan que, además de prestarle atención a los papeles obligatorios, hay una serie de elementos que no pueden faltar en el vehículo. Afirman que no se trata solo de cumplir con la normativa de tránsito, más bien, son instrumentos que dan seguridad a los viajantes. CHEQUEAR ANTES DE PARTIR Matafuegos vigente, sujetado correctamente y al alcance del conductor. Aunque muchos lo tienen olvidado debajo de los asientos, los matafuegos tienen un vencimiento de un año desde su chequeo y recarga. Los fabricantes u operadoras de las marcas, garantizan la presión, la carga y el estado del contenedor, para asegurar que no haya fugas o riesgos de explosiones. Balizas. Tiene que haber en el auto un juego de balizas portátiles triangulares. La mayoría de los autos nuevos ya los tienen incorporado en el kit de seguridad. Son esenciales para indicar eventuales detenciones en la banquina, ya que permiten que quienes vienen detrás no se topen por sorpresa con nuestro auto. Chaleco reflectivo y botiquín de primeros auxilios. El primero de estos elementos no es obligatorio, pero la ANSV recomienda llevarlos, en especial si nos detenemos en la banquina en horarios nocturnos. El botiquín, tampoco obligatorio para la legislación nacional, pero sí en algunos distritos. En las farmacias puede conseguirse el kit especialmente preparado para el auto. No hay que olvidar que algunos de sus componentes vencen. Chapas de patente colocada visible, sin alteraciones y en buen estado. Está expresamente prohibido tapar las patentes, circular sin ellas o rodearlas con elementos reflectantes. Las penas varían según las diferentes jurisdicciones. Criquet y llave para los neumáticos. Si bien no son obligatorios, podrían salvar a cualquier conductor en un caso de emergencia en la ruta. Con el botiquín de primeros auxilios puede llevarse también una linterna y una pala chica, sobre todo si se viaja en invierno o hacia algún destino de nieve. No está de más contar con un cable de arranque y auxilio o cuarta de remolque. PAPELES Y DOCUMENTOS OBLIGATORIOS - Documento Nacional de Identidad. - Licencia Nacional de Conducir. Cédula verde o cédula azul. - Comprobante de seguro en vigencia. - Constancia de RTO (Revisión Técnica Vehicular) o VTV (Verificación Técnica Vehicular). CHEQUEO MECÁNICO BÁSICO Chequear el estado de la mecánica del automotor, contar con todos los elementos de seguridad e incluso tener la documentación al día permite viajar más seguros y ahorrar. Por ejemplo, la VTV puede identificar problemas en la suspensión del auto y evitar un accidente mayor. Según Luchemos por la Vida, sólo en 2019 hubo 6.627 víctimas fatales y 120.000 heridos de distinto grado por accidentes de tránsito. Muchos pueden evitarse cumpliendo con todo lo que hay que llevar al salir de viaje. Por eso es importante: verificar que todas las luces funcionen correctamente. La presión de los neumáticos, incluyendo la rueda de auxilio. Nivel de aceite. Nivel de líquido de frenos. Y rl nivel de líquido refrigerante.

"Sólo en 2019 hubo 6.627 víctimas fatales y 120.000 heridos de distinto grado por accidentes de tránsito", recuerdan desde Axion energy.



P U B L I C I D A D