Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Los eventos masivos serán sin límite de capacidad pero con vacunación completa







Los concurrentes -asistentes o trabajadores- deben haber completado el esquema de vacunación contra la Covid-19, como mínimo, 14 días antes del evento. Hasta el 28 de febrero, si una persona tiene la primera dosis y no se cumplió el tiempo mínimo interdosis también puede acreditar el pase libre. El Gobierno bonaerense oficializó la ampliación al cien por ciento de la capacidad autorizada de personas para asistir a eventos masivos de más de mil individuos en espacios al aire libre, pero aclaró que los concurrentes -asistentes o trabajadores- deben haber completado el esquema de vacunación contra la Covid-19, como mínimo, 14 días antes del evento. La oficialización de esta medida la hizo a través de la resolución 444 de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Salud, en la que se señaló que deberán cumplir con los "lineamientos generales para eventos masivos" y demás cuidados para evitar contagios. La medida está fechada el 17 de noviembre pero fue publicada este lunes en el Boletín Oficial del distrito. El "Pase Libre con Vacunas", implementado por la provincia de Buenos Aires, y el "Pase Sanitario" dispuesto por el Gobierno Nacional es el requisito de al menos dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 que deben presentar los mayores de 13 años para poder asistir a algunas actividades que pueden presentar mayor riesgo epidemiológico. No obstante, en territorio bonaerense hasta el 28 de febrero, si una persona tiene la primera dosis y no se cumplió el tiempo mínimo interdosis (seis semanas) también puede acreditar el pase libre.



Fuente: https://www.telam.com.ar/

