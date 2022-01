» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 4 de Enero







DÍA MUNDIAL DEL BRAILLE Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2018, en este día se concientiza acerca de la importancia del Braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. Esta fecha fue elegida para conmemorar el nacimiento de Louis Braille, pedagogo francés y creador del sistema que lleva su nombre, en el año 1809. El Braille es definido como "una representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos que utiliza seis puntos para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos". El mismo es utilizado por personas ciegas o con deficiencia visual para leer libros y publicaciones periódicas a la vez que garantiza la comunicación de información.



FALLECE SANDRO Roberto Sánchez Ocampo nació el 19 de agosto del año 1945 en Buenos Aires. Criado en Valentín Alsina, Sandro descubrió que su vocación era ser cantante a los 11 años cuando imitó a Elvis Presley en un acto escolar. Pero, producto de la delicada economía familia, abandonó sus estudios y comenzó a trabajar como repartidor de una carnicería y tornero. Más adelante, con su amigo Enrique Irigoytía formó el dúo Los Caribes: "El rock me salvó. Me salvó de que fuera quizás un delincuente". Posteriormente, adoptó el nombre artístico que lo acompañó a lo largo de su carrera y grabó su primera canción "Comiendo rosquitas calientes en el Puente Alsina" con su primera banda Los Caniches de Oklahoma. La misma luego pasó a llamarse Sandro y Los de Fuego y empezó a hacer covers en español de canciones de Elvis y The Beatles, entre otros. Con ésta lanzó los discos "Presentando a Sandro" (1963), "Al calor de Sandro con Los de Fuego" (1964), "Sandro y Los de Fuego" (1965) y "Al calor de Sandro y Los de Fuego" (1965). No obstante, la fama arribó en el año 1967 cuando Sandro ganó el Primer Festival de la Canción de Buenos Aires con el sencillo "Quiero llenarme de ti" y triunfó en el Festival de Viña del Mar de Chile. Lo cual le permitió convertirse en el primer latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden. Por otra parte, actuó en las películas "Convención de vagabundos" (1965), "Quiero llenarme de ti" (1969), "La vida continúa" (1969), "Gitano" (1970), "Embrujo de amor" (1971) y "Operación rosa rosa" (1974). En lo que respecta a sus canciones más exitosas, éstas son "Rosa, Rosa", "Trigal", "Dame fuego", "Una muchacha y una guitarra" y "Penumbras", entre otras. Falleció en el año 2010 en Guaymallén, Mendoza.



SE LANZA "FINESSE" Un día como hoy en el año 2018, Bruno Mars junto a Cardi B lanzaban el sencillo "Finesse". Perteneciente al álbum "24K Magic" (2016) y compuesto por el cantante estadounidense junto a Brody Brown y Philip Lawrence, la canción fue aclamada por la crítica y fue la primera colaboración entre Mars y la rapera: "Conocí a Cardi B a las 3 a.m. después de mi show en Los Ángeles, entre bastidores, donde grabamos su verso para ´Finesse´".



