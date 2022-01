» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Durante el año 2021 se registraron 221 femicidios en el país







(Por InfoGEI) - Desde el Observatorio de Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana), dieron a conocer el informe anual que elaboró el Registro Nacional de Femicidios, Lesbicidos y Trans – Travesticidios, que da cuenta de que se produjeron 221 femicidios en el país durante el último año. Según detalla el informe "termina el año y el número de víctimas fatales por razones de género resulta alarmante: 221 femicidios de un total de 335 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, desde el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2021. Al mismo tiempo, desde la organización señalaron que la gravedad de la situación requiere de políticas más efectivas e integrales para buscar una solución. Entre los aspectos más destacados del informe, se puede resaltar: - 221 femicidios. - 53 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales y robos. - 43 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación. - 18 suicidios femicidas. - 332 intentos de femicidios. - 226 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre. - Las provincias con tasas más altas de femicidios: Santiago del Estero (2,4); Formosa (2,2); Tucumán (2); Salta (1,8); Chaco (1,6); Neuquén (1,2); Jujuy (1,3). - La Argentina posee una tasa nacional de 0,87 femicidios cada 100.000 mujeres. - 65% de los femicidios fueron en la vivienda de la víctima o compartida. - 64% de los femicidas fueron parejas o ex parejas. - 35% fue asesinada con armas blancas. - 55% de las víctimas tenía entre 19 y 40 años. - 2% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor, de las cuales el 59% contaba con medidas de restricción. Sólo el 6% contaba con dispositivo electrónico de alarma. - 12% de los femicidios fue cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad y en el 32% de los femicidios cometidos con armas de fuego, se usó un arma reglamentaria. - En el 64% de los casos, el femicida era la pareja o el ex. - El 21% de las víctimas ya había radicado una denuncia - El 65% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida.



P U B L I C I D A D