Puerto Nuevo; hoy será la presentación del nuevo DT ante el plantel







Alejandro Albamonte y los jugadores tendrán este martes su primer encuentro. Y si bien se empezaron negociaciones para sumar refuerzos, el entrenador aclaró que "la base" del equipo será la misma de la pasada temporada. Este martes, Puerto Nuevo comenzará a transitar su primer año en una categoría profesional con su primera jornada de trabajo de este 2022. A las 7.30 de la mañana, los jugadores que lograron el histórico ascenso a la Primera C están citados en el club, donde se encontrarán por primera vez con Alejandro Albamonte, el entrenador que reemplaza a Gastón Dearmas. La salida del "Tonga" fue un cimbronazo inesperado que la dirigencia debió resolver rápidamente por el escaso margen de tiempo que quedó entre la finalización del Reducido de la Primera D y este arranque de año en el que se debe comenzar a trabajar de cara al próximo campeonato de la Primera C. La llegada de Albamonte fue confirmada el 31 de enero y hoy será presentado formalmente ante el plantel. "La base será la misma", ya adelantó el flamante DT. Y desde la dirigencia trabajan en ese sentido. Hasta el momento, la única baja confirmada es la de Ezequiel "Noni" Ramón, quien continuaría su carrera en Central Córdoba de Santiago del Estero. Mientras tanto, desde la CD saben que será necesario incorporar algunos refuerzos y por ello ya se iniciaron gestiones con jugadores que podrían desembarcar en el barrio Don Francisco. Entre otros, hay apuntados un marcador central, un mediocampista por izquierda, un enganche y un atacante. Un proceso que comenzará a acelerarse a partir de este martes, una vez que Albamonte y los jugadores que seguirán en el club empiecen a conocerse en profundidad y a trazar los objetivos para este 2022 tan desafiante que afrontará Puerto Nuevo.



MARIO GODOY CONTINUARÍA EN EL PORTUARIO.



