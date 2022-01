» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

DOMÍNGUEZ AL ROJO Independiente de Avellaneda acordó ayer la contratación de Eduardo Domínguez (43 años) como nuevo DT del plantel de Primera División. De esta manera, el exentrenador de Colón de Santa Fe se convertirá en el sucesor de Julio César Falcioni. Como director técnico, Domínguez inició su carrera en Huracán, donde llegó a la final de la Copa Sudamericana en 2015. Luego pasó por el Sabalero, emigró a Nacional de Uruguay y regresó finalmente a Colón para hacer historia: logró el primer título del conjunto santafesino al conquistar la Copa 2021 de la Liga Profesional.



Y FALCIONI A COLÓN El enroque de entrenadores que se venía señalando finalmente se concretó: tras dejar Independiente, Julio César Falcioni arregló condiciones para convertirse en el sucesor de Eduardo Domínguez en Colón. De esta manera, el Emperador regresará al Sabalero después de 16 años y tendrá el desafío de liderar la participación del conjunto santafesino en la próxima Copa Libertadores. MESSI, CON COVID Lionel Messi dio positivo de coronavirus durante su estadía en Rosario, donde pasó las Fiestas junto a su familia. Por este motivo se retrasó su vuelta a París. Sin embargo, su equipo no lo extrañó: PSG goleó ayer 4-0 a Vannes por la Copa de Francia con un triplete de Kylian Mbappe. Los otros argentinos del equipo parisino (Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi) estuvieron en el banco de suplentes, pero no vieron acción. MÚLTIPLES POSITIVOS Ayer, en el regreso a los entrenamientos de gran parte de los equipos de la Liga Profesional de Fútbol se detectó una numerosa cantidad de casos positivos de coronavirus. El listado lo encabeza Sarmiento de Junín, con doce contagiados, incluido su refuerzo estrella, Lisandro López. En tanto, Vélez Sarsfield informó once positivos. Mientras Boca notificó ocho casos y dos "sospechosos", entre los que se encuentra el renovado DT Sebastián Battaglia. CON GOL DE OCAMPOS Ayer, en el cierre de la 19ª fecha de la Liga de España, Sevilla venció 1-0 como visitante a Cádiz con gol de Lucas Ocampos y, de esa manera, quedó a cinco puntos del líder Real Madrid, que el domingo había perdido 1-0 ante Getafe. El otro argentino que marcó fue Ángel Correa, quien lo hizo por duplicado para la victoria 2-0 del Atlético Madrid sobre Rayo Vallecano. Los demás resultados de la jornada fueron: Valencia 1-2 Espanyol, Elche 0-0 Granada, Alavés 1-1 Real Sociedad, Betis 0-2 Celta de Vigo, Mallorca 0-1 Barcelona, Villarreal 5-0 Levante y Osasuna 1-3 Athletic Bilbao. GANÓ EL LEEDS Después de tres derrotas en fila (goleadas ante Manchester City y Arsenal incluidas), Leeds United se reencontró con la victoria: el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa superó 3-1 como local a Burnley en un duelo clave para tomar aire respecto a la zona roja de la tabla. En la cima, Manchester City (53 puntos) se sigue escapando: venció 2-1 a Arsenal como visitante y le sacó diez de ventaja a Chelsea (43), que igualó 2-2 con Liverpool (3º con 42). En esta 21ª jornada de la Premier League hubo dos dobletes argentinos: Manuel Lanzini facturó por duplicado para que West Ham derrote 3-2 a Crystal Palace, mientras Alexis MacAllister contribuyó con dos tantos para la victoria de Brighton por 3-2 sobre Everton. Los demás resultados fueron: Watford 0-1 Tottenham, Brentford 2-1 Aston Villa y Manchester United 0-1 Wolverhampton. Fueron postergados: Leicester vs Norwich y Southampton vs Newcastle.

