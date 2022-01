El nuevo entrenador fue presentado ante los jugadores: hubo charla y trabajos en el gimnasio y en el campo de juego. Estuvo el defensor Gonzalo Pulido, quien será el primer refuerzo. Este martes, Puerto Nuevo puso en marcha un nuevo ciclo de cara a este gran desafío que afrontará en 2022: su primera participación en una categoría profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y lo hizo con su flamante entrenador la cabeza: Alejandro Albamonte fue presentado ante los jugadores que dos semanas atrás consiguieron el histórico ascenso a la Primera C. De ese grupo, por el momento, no siguen el zurdo Ezequiel "Noni" Ramón (continuaría su carrera en Central Córdoba de Santiago del Estero) y el delantero Gastón Pérez. Los demás deberán negociar en estos días su continuidad con la dirigencia Portuaria, que ya ha decidido que "la base" del plantel seguirá siendo la misma. Claro está: para afrontar el desafío que significa la Primera C, el Auriazul también sumará refuerzos para potenciar al equipo. Y en ese sentido, ayer se hizo presente quien se transformará en la primera incorporación: el defensor Gonzalo Pulido (26 años). El marcador central comenzó su carrera en Muñiz y luego pasó por Real Pilar y Juventud Unida, en la Primera D. En 2020 pegó el salto a la Primera C para jugar en Sportivo Italiano y, en la última temporada, fue parte del plantel de Luján, también en la Primera C. El encuentro de ayer entre el nuevo entrenador y los jugadores comenzó con una larga charla, en la que Albamonte planteó los lineamientos sobre los que piensa trabajar y desarrollar su idea. Posteriormente, los futbolistas realizaron trabajos físicos en el gimnasio de la institución y también hubo espacio para ejercicios con pelota en el campo de juego. Los trabajos continuarán hoy y, en esta semana, se extenderán hasta el viernes inclusive. Luego, los jugadores tendrán el fin de semana libre y el lunes retomarán los entrenamientos, teniendo en cuenta que la fecha "probable" para el encuentro de Copa Argentina frente a Estudiantes de La Plata es el 4 de febrero.

EL DT COMENZÓ LA JORNADA CON UNA LARGA CHARLA JUNTO AL PLANTEL (FOTO: PRENSA CAPN).





LOS JUGADORES REALIZARON TRABAJOS FÍSICOS EN EL GIMNASIO DEL CLUB (FOTO: PRENSA CAPN).